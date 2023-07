Názorové nezhody medzi Hamranom a Šimkom boli neprekonateľné, exminister žiadal informácie k vyšetrovaniu (video)

Vyžiadané osobné stretnutie

Vyjadrenie k vražde

Stíhanie vyšetrovateľa Pavla Ďurku

Rozhodovanie o personálnych otázkach

20.7.2023 (SITA.sk) - Názorové rozdiely medzi exministrom vnútra Ivanom Šimkom a policajným prezidentom Štefanom Hamranom boli silné a neprekonateľné. Hamran to skonštatoval na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň spochybnil tvrdenie Šimka, že sa nikdy nezaujímal o vyšetrovanie trestných vecí. Policajný zbor vykonal jednu veľmi rozsiahlu akciu vo veci korupčnej trestnej činnosti," povedal Hamran s tým, že po akcii si k nej Šimko vyžiadal písomnú informáciu.Podľa policajného prezidenta predtým vedenie polície takéto žiadosti nedostávalo. Napriek tomu poskytli informácie v rozsahu, s akým súhlasil vyšetrovateľ.„Zrejme pánovi ministrovi tie informácie neboli postačujúce," skonštatoval Hamran s tým, že minister následne žiadal osobné stretnutie, na ktorom by mu šéf polície podrobnejšie vysvetlil prípad.„Keď som sa dozvedel, že na tom stretnutí nemal byť len pán minister, ale aj ďalší štátny úradník, v podriadenosti ktorého pracovali ľudia, ku ktorým smerovali podozrenia polície, rozhodol som sa vydať pokyn a zakázal som akémukoľvek príslušníkovi z vedenia Prezídia Policajného zboru odísť na toto stretnutie," zdôraznil Hamran. Doplnil, že sám následne Šimkovi oznámil, že na stretnutie nepríde.Policajný prezident tiež kritizoval vyjadrenia Šimka k vražde ženy v Dubnici nad Váhom v čase, keď podľa neho nemohol mať o veci žiadne informácie. Šimko podľa neho totiž vo svojom statuse naznačil, že zodpovedný policajt nebral vážne nebezpečenstvo, ktoré hrozilo poškodenej.„Ak minister vnútra v čase, keď nemá informácie ani policajný prezident, ani generálny prokurátor, ktorý len v tom čase nariadil previerku a ja vnútornú kontrolu, vydá taký status, tak to závažným spôsobom poškodí renomé celého policajného zboru a všetkých slušných policajtov," skonštatoval Hamran.Pokiaľ ide o problematiku pôsobenia stíhaného vyšetrovateľa Pavla Ďurku na policajnej inšpekcii, podľa dočasne povereného riaditeľa inšpekcie Petra Juhása s tým exminister najskôr nemal problém.„Následne, keď došlo k sprocesovaniu celého prestupu, tak som sa dozvedel, že pán minister zásadný problém má," uviedol Juhás. Šimko mu podľa jeho slov povedal, že k celej veci si ešte potrebuje zaobstarať informácie.„Keď som sa ho opýtal, aké informácie mu je treba poskytnúť, tak jedným z argumentov bolo, že túto záležitosť by chcel prejednať aj s generálnym prokurátorom," povedal Juhás. Doplnil, že voči tejto požiadavke sa ohradil.„Pánovi ministrovi som povedal, že je nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor, alebo akákoľvek iná osoba mimo štruktúr Úradu inšpekčnej služby rozhodovala o personálnych otázkach," zdôraznil Juhás.Dodal, že bývalému ministrovi povedal, že ak s jeho postojom nesúhlasí, je pripravený odísť z funkcie.