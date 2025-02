Turnaj-4N (Turnaj štyroch krajín): Začína sa súboj elít, na titul myslia viacerí

Duelom medzi Kanadou a Švédskom odštartuje zo stredy na štvrtok hokejový Turnaj štyroch krajín. Ten organizuje zámorská NHL za účasti svojich najväčších hviezd. Hrať sa bude v kanadskom Montreale a americkom Bostone a prinesie prvé súboje najlepších proti najlepším od roku 2016.





Zúčastnia sa ho výbery Kanady, Spojených štátov amerických, Švédska a Fínska. Každá krajina mohla na turnaj nominovať 23 hráčov, z toho 20 korčuliarov a troch brankárov. Hrať sa bude v Bell Centre, teda domácej aréne Montrealu Canadiens, má kapacitu 21.105 divákov a aréne Bostonu Bruins. TD Garden pojme 17.850 divákov. Boston privíta aj finálový duel.Kanaďania budú chcieť potvrdiť svoje postavenie a ich hviezdami nabitá súpiska dostala v utorok finálnu podobu. Útočník Sidney Crosby sa vyliečil zo zranenia a je pripravený nastúpiť. "Keď sme videli, ako sa zranil, väčšina chlapcov bola znepokojená. Samozrejme, že ho tu chceme. Je kapitán nášho tímu, za uplynulých 10 až 15 rokov bol pri každom úspechu, ktorý sme dosiahli. Vyhral naozaj všetko, čo sa dalo," povedal útočník Mark Stone.Crosby získal s zlaté "javorovými listami" medaily na juniorskom svetovom šampionáte 2005, na ZOH vo Vancouveri 2010, keď strelil zlatý gól v predĺžení proti USA, z titulu sa tešil aj na olympijskom turnaji v Soči 2014 a na MS 2015 v Prahe. Svoju krajinu priviedol k titulu na Svetovom pohári v roku 2016. "Je to úžasná príležitosť urobiť niečo, čo som už dlho neurobil. Chcel som byť súčasťou tejto skupiny, a samozrejme, som sa chcel tiež uistiť, že môžem hrať na úrovni, ktorú potrebujete, aby ste tu súťažili. Zdá sa, že to každému vyhovuje a mám z toho dobrý pocit," citoval Crosbyho portál nhl.com.Do boja o titul chcú prehovoriť aj hráči USA. Jednotkou v ich bránke bude zrejme Connor Hellebuyck a práve on by mal byť tým mužom, ktorý bude kľúčom k úspechu. "Je taký veľký, že vy nemáte žiadnu šancu vidieť sieť, keď naňho strieľate. Hral som proti nemu veľa rokov. Je to elitný brankára a je naozaj skvelé mať ho na mojej strane," povedal americký útočník Matthew Tkachuk.Podľa niektorých amerických médií je dokonca Hellebuyck jedným z najväčších dôvodov, prečo sú USA uprednostňované ako favorit na celkové prvenstvo. A to budú ešte čakať na príležitosť Jake Oettinger a Jeremy Swayman. "Všetci traja sú neuveriteľní," poznamenal ďalší útočník USA Auston Matthews.Fínov povedie do boja kapitán Alexander Barkov. "Urobím všetko čo bude treba, aby som tento tím priviedol k víťazstvo," uviedol. Suomi však budú bez svojho kľúčového obrancu Mira Heiskanena, vyradilo ho zranenie kolena. "Je to superstar a náš najlepší obranca. Ale musí zasiahnuť niekto iný. Myslím si, že túto dieru musíme zaplniť skôr ako tím a nielen ako jeden hráč. Musíme sa zintenzívniť ako kolektív a možno pomôcť v niektorých oblastiach," uviedol útočník Sebastian Aho.O triumf však chcú zabojovať aj Švédi a podľa útočníka Adriana Kempeho majú k tomu veľký potenciál. "Som naozaj nadšený. Bude zaujímavé vidieť, ktorý tím to dokáže čo najrýchlejšie dať dokopy a ktorý tím môže dosiahnuť najväčší úspech." Tréner Švédov Sam Hallam chce zaskočiť hneď v úvode domáci tím Kanady: "Myslím, že je možné, že tu urobíme nejaké zápletky, dokonca už v prvom zápase. Všetci sú to veľmi talentovaní ofenzívni hráči a dúfam, že dokážu nájsť potrebnú chémiu."Formát turnaja je jednoduchý. V pondelok a utorok mali tímy priestor na tréningy, potom sa bude hrať systémom každý s každým. Za víťazstvo v riadnom hracom čase sú 3 body, za víťazstvo po predĺžení alebo v nájazdoch 2 body, za prehru po predĺžení či nájazdoch 1 bod. Po prehre v riadnom hracom čase nezíska tím žiadny bod. Každý odohrá tri zápasy v základnej fáze, ktorá bude pozostávať zo šiestich duelov. Na základe nich sa zostaví tabuľka a prvé dva tímy sa stretnú vo finále.Zápasy sa budú hrať s pravidlami NHL, pričom v základnej časti bude mať predĺženie dĺžku 10 minút a bude sa hrať vo formáte traja proti trom. Vo finále sa bude predĺženie hrať až do rozhodnutia s piatimi hráčmi na každej strane.

súpisky tímov:



Kanada



Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Adin Hill (Vegas Golden Knights), Sam Montembeault (Montreal Canadiens)



Obrancovia: Cale Makar (Colorado Avalanche), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Drew Doughty (Los Angeles Kings), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Devon Toews (Colorado Avalanche)



Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers), Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes), Travis Konecny (Philadelphia Flyers), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Brad Marchand (Boston Bruins), Mitch Marner (Toronto Maple Leafs), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Brayden Point (Tampa Bay Lightning), Sam Reinhart (Florida Panthers), Mark Stone (Vegas Golden Knights)







USA



Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins)



Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild), Adam Fox (NY Rangers), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Jake Sanderson (Ottawa Senators), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets)



Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Wiinipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Jack Hughes (New Jersey Devils), Chris Kreider (NY Rangers), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), J.T. Miller (Vancouver Canucks), Brock Nelson (NY Islanders), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers), Vincent Trocheck (NY Rangers)







Švédsko



Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Samuel Ersson (Philadelphia Flyers), Linus Ullmark (Ottawa Senators)



Obrancovia: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Mattias Ekholm (Edmonton Oilers), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins)



Útočníci: Viktor Arvidsson (Edmonton Oilers), Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Gustav Nyquist (Nashville Predators), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Mika Zibanejad (New York Rangers)







Fínsko



Brankári: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators)



Obrancovia: Urho Vaakanainen (New York Rangers), Henri Jokiharju (Buffalo Sabres), Esa Lindell (Dallas Stars), Niko Mikkola (Florida Panthers), Juuso Välimäki, Olli Määttä (obaja Utah), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators)



Útočníci: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Joel Armia (Montreal Canadiens), Aleksander Barkov (Florida Panthers), Mikael Granlund (San Jose Sharks), Erik Haula (New Jersey Devils), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (Mew York Rangers), Patrik Laine (Montreal Canadiens), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell (Florida Panthers), Eetu Luostarinen (Florida Panthers), Mikko Rantanen (COlorado Avalanche), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks)







program turnaja:



13. februára 2.00 Kanada - Švédsko (Montreal)



14. februára 2.00 Fínsko - USA (Montreal)



15. februára 19.00 Švédsko - Fínsko (Montreal)



16. februára 2.00 Kanada - USA (Montreal)



17. februára 19.00 Fínsko - Kanada (Boston)



18. februára 2.00 USA - Švédsko (Boston)



21. februára 2.00 finále (Boston)