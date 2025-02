Paríž Saint-Germain predĺžil zmluvu s trénerom Luisom Enriquem, nové kontrakty podpísali aj niekoľkí hráči

8.2.2025 (SITA.sk) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain sa dohodol na predĺžení spolupráce so španielskym trénerom Luisom Enriquem a niekoľkými hráčmi vrátane marockej hviezdy Achrafa Hakimiho Líder Ligue 1 2024/2025 si poistil služby súčasného kouča a podpísal s ním nový kontrakt do roku 2027. Pôvodný dokument mal platnosť iba do konca aktuálnej sezóny 2024/2025. "Myslím si, že máme pred sebou neuveriteľnú budúcnosť a dúfam, že s klubom zažijeme veľa úspechov," uviedol Luis Enrique v oficiálnom vyhlásení klubu z Parku princov.Jeho predĺženie zmluvy bolo niekoľko mesiacov verejným tajomstvom a prišlo tesne pred šestnásťfinále Ligy majstrov proti inému francúzskemu tímu Stade Brest. Úvodný duel tejto konfrontácie sa odohrá v utorok.Luis Enrique v minulej sezóne priviedol PSG k domácemu ligovému titulu a trofeji v oboch pohároch vo Francúzsku. V Lige majstrov postúpil s mužstvom do semifinále. Momentálne je tím pod jeho vedením na čele Ligue 1 2024/2025 a postúpil do štvrťfinále Francúzskeho pohára.Čo sa týka 26-ročného pravého obrancu Hakimiho, Maročan súhlasil s predĺžením zmluvy do roku 2029. Okrem neho podpísalo nové kontrakty do roku 2029 aj portugalské duo - stredopoliar Vitinha a ľavý bek Nuno Mendes. O rok kratšiu zmluvu dostal 18-ročný krajný obranca Yoram Zague.