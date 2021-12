Neapol sa vrátil do boja o titul, Spalletti: Absolutórium celému tímu

Po prehrách s Atalantou a Empoli prepustili futbalisti SSC Neapol pozíciu lídra Serie A milánskemu Interu. Na paľbu kritiky fanúšikov a médií dokázali zareagovať najlepším možným spôsobom, v nedeľňajšom šlágri 18. kola uspeli na San Sire proti druhému tímu z Milána a ašpirantovi na titul AC 1:0. Vďaka víťazstvu sa vyšvihli na druhú priečku tabuľky pred "rossoneri", oba tímy majú na konte 39 bodov, o štyri menej ako líder súťaže Inter.





"Väčšinu zápasu sme mali pod kontrolou s výnimkou pasáží, keď nám súper svojou fyzickou hrou robil problémy. Dosiahli sme cenné víťazstvo, celý tím si zaslúži absolutórium. Hoci je do konca sezóny ešte ďaleko, myslím si, že v prípade prehry by sa nám ťažko vracalo do boja o titul," vyhlásil tréner Neapola Luciano Spalletti. Ten poslal v 53. minúte na ihrisko slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý sa vrátil po svalovom zranení a pripísal si šiesty ligový štart v tejto sezóne. Hostia udreli už v 5. minúte stretnutia, keď si na roh z pravej strany vyskočil Elif Elmas a hlavou rozvlnil sieť. V 18. minúte mohol rovnako hlavou vyrovnať Zlatan Ibrahimovič, no tesne minul. V 34. minúte mieril vedľa žrde strelou z diaľky Alessandro Florenzi a krátko po zmene strán vyškriabal brankár SSC David Ospina strelu Ibrahimoviča nad brvno.V závere druhého dejstva dostal loptu do siete Franck Kessie, no vyrovnávajúci gól neplatil pre ofsajd, o čom rozhodol VAR. Ten odhalil ofsajdové postavenie Oliviera Girouda. Francúzsky útočník domáceho AC síce ležal na zemi a zdanlivo nezasahoval do diania, ale mal pred sebou ešte obrancu SSC Juana Jesusa a bránil mu v hre. Neuznaný vyrovnávajúci gól nahneval trénera AC Stefana Pioliho. "Nerozumiem, prečo neplatil. Juan Jesus rozhodne nebol Giroudom nijako blokovaný. Čo mám na to viac povedať? Pravidlá sú jasné a mali by sa dodržiavať. Je to škoda, pretože sme si nezaslúžili prehrať." AC nestrelilo gól doma Neapolu už druhýkrát za sebou, v minulej sezóne mu v marci podľahlo rovnako 0:1.Pred vianočnými sviatkami sa v Serii A odohrá ešte jedno kolo. V stredu nastúpi Inter doma proti FC Turín, Neapol hostí Speziu a hráči AC cestujú do Empoli.