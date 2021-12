Nadal mal pozitívny test na koronavírus

Španielsky tenista Rafael Nadal mal po návrate z exhibície v Spojených arabských emirátoch pozitívny test na koronavírus. Potvrdil to v pondelok na sociálnej sieti.





Tridsaťpäťročný tenista minulý týždeň odohral zápasy v Abú Zabí. Po návrate do Španielska ho pozitívne testovali na COVID-19. "Prežívam teraz nepríjemné chvíle, ale verím, že sa to bude postupne zlepšovať. Teraz som uväznený doma a informoval som ľudí, ktorí boli so mnou v kontakte," napísal na Twitteri. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión mal koncom mesiaca odletieť do Austrálie, kde plánoval odohrať turnaj ATP Cup v Sydney pred Australian Open."Ako dôsledok tejto situácie musím flexibilne zareagovať v mojom kalendári. Zanalyzujem možnosti v závislosti od ďalšieho vývoja. Budem vás informovať o všetkých rozhodnutiach ohľadom mojich budúcich turnajov," dodal.