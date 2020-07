Neapol utŕžil štyri góly a i napriek tomu vyhral, videoasistent rozhodcu uznal všetky za neplatné

Tréner sa na videotechnológiu nehnevá

Proaktívny herný štýl

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Až štyrikrát skórovali futbalisti Sassuola v sobotňajšom dueli 36. kola talianskej Serie A 2019/2020 na trávniku SSC Neapola , napokon však pod Vezuvom podľahli 0:2. Pri všetkých zásahoch hostí videoasistent rozhodcu (VAR) odhalil postavenie mimo hry - do prestávky pri dvoch "trefách" Filipa Djuričiča a v druhom polčase aj pri góloch Francesca Caputa a Domenica Berardiho.Tréner Sassuola Roberto De Zerbi sa napriek početným nepriaznivým verdiktom nenechal rozladiť a VAR naďalej považuje za prospešný."Bez videotechnológie by sme vyhrali, ale keď zabudnem na hnev z toho, že neplatil ani jeden z našich gólov, stále si myslím, že VAR prispieva k zlepšeniu futbalu. Niekedy rozhodne vo váš prospech, inokedy zasa proti vám. Takto to chodí," poznamenal pri mikrofóne DAZN 41-ročný De Zerbi, ktorý v 83. min poslal na trávnik slovenského krídelníka Lukáša Haraslína Dvadsaťštyriročný Bratislavčan sa tak aspoň na chvíľu mohol na ihrisku stretnúť s reprezentačným spoluhráčom - Neapolčanom Stanislavom Lobotkom . Odchovanec AS Trenčín dostal v základnej jedenástke prednosť pred Nemcom Diegom Demmem a absolvoval kompletnú minutáž."Počas zimy sme sa rozhodli získať Demmeho a Lobotku, pretože sme vedeli, že sú to hráči, ktorí môžu do mužstva vniesť odlišné vlastnosti a nové možnosti. Bol to zámer, nakoľko sú to veľmi rozdielni futbalisti," poznamenal neapolský kouč Gattuso.Kapitán SSC Lorenzo Insigne po stretnutí vyhlásil, že Neapol môže stavať na sobotňajšom výkone aj v osemfinálovej odvete Ligy majstrov na barcelonskom Camp Nou. Tá sa uskutoční 8. augusta o 21.00 h SELČ."Sassuolo vyznáva proaktívny herný štýl a trochu sa podobá na barcelonské poňatie futbalu. V zostávajúcich dvoch zápasoch Serie A sa pokúsime uspieť a následne sa vynasnažíme dostať zo seba celý náš potenciál v Lige majstrov," skonštatoval Insigne na klubovom webe.