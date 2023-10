Politico: Fico a Orbán blokujú 50 mld. eur pre Ukrajinu po roku 2024

Lídri členských krajín EÚ vo štvrtok počas prvého dňa summitu v Bruseli, rokovali aj o revízii spoločného sedemročného rozpočtu eurobloku. Premiéri Maďarska a Slovenska sa vyslovili proti balíku pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur, ktorý navrhla Európska komisia. Uviedol to portál Politico.eu s odvolaním sa na nemenovaného diplomata EÚ.





Podľa toto zdroja maďarský prezident Viktor Orbán povedal, že finančná podpora EÚ pre Ukrajinu nefunguje, čo spomenul aj pred novinármi pred začiatkom summitu.Slovenský premiér Robert Fico svoj nesúhlas zdôvodnil najmä obavami z korupcie na Ukrajine. Tiež uviedol, že míňanie ďalších peňazí pre Ukrajinu je preňho doma "ťažké predať".Politico konštatuje, že v Bruseli vládne presvedčenie, že maďarského premiéra bude možné presvedčiť, aby upustil od veta pri revízii dlhodobého rozpočtu uvoľnením časti európskych fondov zadržiavaných pre spory o právny štát.Aktualizácia viacročného finančného rámca, ktorú by mali lídri schváliť na summite v decembri, si vyžaduje súhlas všetkých 27 členov EÚ. Úprava tohto rámca, ktorý obsahuje aj Nástroj pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur na roky 2024 – 2027, by zabezpečila ďalšiu finančnú podporu Kyjevu, keďže súčasné financovanie EÚ sa tento rok skončí.Predseda Európskej rady Charles Michel v tejto súvislosti konštatoval, že v rámci diskusií o revízii dlhodobého rozpočtu EÚ došlo k celkovému konsenzu o predpokladaných dodatočných 50 miliardách eur pre Ukrajinu."Mali sme dobrú výmenu názorov, čo bolo potrebné. Vieme, že na stole sú rôzne názory a preto bolo dôležité zlepšiť vzájomné porozumenie medzi lídrami," povedal Michel. Cieľom je dosiahnuť dohodu o revízii sedemročného rozpočtu EÚ do konca tohto roka, uznal však, že to bude ťažké.