Nebezpečné zmeny vo verejnom obstarávaní chce vláda pretlačiť dvoma novelami, upozorňuje Šimečka

Obmedzená pôsobnosť ÚVO

Privysoké sumy za zakázky

Viaceré nepresnosti

Návrhy už sú predložené

12.2.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko PS ) varuje pred nebezpečnými zmenami vo verejnom obstarávaní, ktoré chce vláda pretlačiť dvoma novelami. Predseda tohto hnutia a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka v pondelok vyhlásil, že vďaka ich včasnému upozorneniu vláda síce čiastočne zjemnila niektoré úpravy, plánované zmeny však aj naďalej predstavujú veľké riziko.„Ministri Richard Raši Jozef Ráž si rozdelili úlohy, aby zmeny presadili potichu a bez odporu. V jednom prípade dokonca skrátili možnosť pripomienkovania a ignorujú požiadavky odbornej verejnosti,” uviedol na adresu ministrov investícií a dopravy Šimečka. Obe novely podľa neho navyše spája značné obmedzenie právomocí a nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO ).„Snaha vládnej koalície o ovládnutie všetkého tak zjavne pokračuje,” tvrdí.V pôvodnom návrhu novely verejného obstarávania progresívci varovali pred 50-tisíc eurovým limitom na pokuty za porušenie zákona, ten v oficiálnom znení ministerstvo investícií upravilo.„Vládne návrhy naďalej počítajú so zriadením funkcie podpredsedu ÚVO pre strategickú agendu, ktorého budú vyberať na Úrade vlády, a tiež výrazne obmedzujú pôsobnosť ÚVO pri preskúmavaní námietok voči postupu verejných obstarávateľov,” upozornil poslanec za PS Ján Hargaš Navýšenie súm pri zákazkách, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní vôbec nevzťahuje, z 10 tisíc eur na 50 tisíc eur považuje hnutie za príliš vysoké.„Pri stavebných zákazkách do 1,5 milióna eur sa potenciálni záujemcovia o vyhlásenej zákazke ani nedozvedia, keďže sa vytráca povinnosť jej zverejnenia vo vestníku,“ podotkol Hargaš.PS upozornilo aj na pokus o umožnenie zapájať sa do štátnych zákaziek firmám, za ktorými sú členovia vlády, poslanci či vysokí štátni funkcionári.„V dôsledku zjavnej pisárskej chyby v paragrafovom znení to v tejto forme návrh neumožňuje, čo sa však pravdepodobne zmení ešte predtým, ako zákon dorazí do parlamentu,“ doplnila podpredsedníčka PS a poslankyňa Lucia Plaváková . Návrhy podľa nej obsahujú viacero nepresností.„Pre vládnu koalíciu je už trochu typické, že zákony šijú horúcou ihlou. Sú v nich preto chyby a logické nezmysly. Príkladom je vypustenie povinnosti používať akreditovaných profesionálov, no na druhej strane zavedenie možnosti využiť v rámci jednej zákazky hneď dvoch,“ uviedla Plaváková. Vláda v snahe ovládnuť verejné obstarávanie podľa nej spôsobí iba chaos, v parlamente chcú preto z noviel nielen odstrániť chyby, ale najmä zabrániť tomu, aby sa do nich nevrátili škodlivé zmeny. MIRRI ) minulý týždeň predstavilo a predložilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Zdôvodnilo to zámerom zásadne zrýchliť a zjednodušiť verejné nákupy.Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy SR , už prešiel skráteným pripomienkovaním. Počíta tiež s úpravou zákona o verejnom obstarávaní a so vznikom nového postu podpredsedu ÚVO pre strategické investície. Rezort dopravy od tohto zákona očakáva zjednodušenie a skrátenie zdĺhavého povoľovania, veľké výhrady k nemu formou hromadnej pripomienky vzniesli mimovládne organizácie.