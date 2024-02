Ministerka Šimkovičová šíri nenávisť, ignoruje odbornosť, diskusiu, rozmanitosť a slobodu, kritizuje Milanová

Zahraničná cesta Šimkovičovej

100 dní ministerky vo funkcii

12.2.2024 - Martina Šimkovičová (nominantka SNS ) nemá na poste ministerky kultúry čo hľadať. Uviedlo to hnutie Slovensko s tým, že neotvorenie mimoriadnej schôdze na jej odvolanie z funkcie ich neprekvapilo. „Odvolanie hviezdy dezinformačnej scény Šimkovičovej však podporíme pri najbližšej príležitosti," vyhlásilo hnutie.Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová (hnutie Slovensko) uviedla, že vedeli, že sa schôdza neotvorí a že ministerka kultúry je v zahraničí na konferencii v Abu Dhabi, ktorá sa koná od 13. do 15. februára.„Nevieme síce, prečo jej zahraničná cesta trvá až do 17.2., ale to nám určite ozrejmí sama po návrate. My jej dovtedy zaželáme láskyplného Valentína za peniaze nás všetkých," doplnila Milanová a pokračovala s tým, že Šimkovičová šíri nenávisť, ignoruje odbornosť, diskusiu, rozmanitosť a slobodu.Taktiež avizované zmeny ako rozdelenie RTVS, zlúčenie verejnoprávnych fondov AVF, FPU a Kultminor sú podľa nej čiste účelové.„Obnovenie spolupráce s Ruskom a Bieloruskom, ktorú sme zakázali, zrušenie verejných vypočutí na posty riaditeľov a riaditeliek organizácií, zrušenie dotačnej schémy na boj proti dezinformáciám, status podnecujúci nenávisť, to je len zlomok zla, ktoré stihla za tých necelých 100 dní napáchať," doplnila Milanová.Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš je presvedčený, že ministerka kultúry je ukážkou nekompetentnosti ministrov vlády Roberta Fica Smer-SD ). „Pani Šimkovičová robí hanbu a devastuje kultúru od prvého dňa od nástupu do funkcie. Správa sa ako autokrat, stihla nám urobiť medzinárodnú hanbu v Česku aj v Rakúsku, naďalej konšpiruje v dezinformačných médiách. Toto si naša kultúra rozhodne nezaslúži," uzavrel Šipoš.