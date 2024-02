Štátny znak odsunuli do roviny bezpečnostného prvku, kritizuje Matica slovenská nové občianske preukazy a ŠPZ

Zo štátneho znaku bezpečnostný prvok

Zákon o štátnych symboloch

Rok viacerých jubileí

12.2.2024 (SITA.sk) - Matica slovenská žiada nápravu pri používaní štátnych symbolov na nových občianskych preukazoch a iných osobných dokladoch, ako aj pri štátnych poznávacích značkách. Poukazuje na to, že na nových biometrických občianskych preukazoch oproti starým preukazom absentuje na prednej strane farebné vyobrazenie štátneho znaku SR.„Paradoxne tu nechýba farebný symbol EÚ. Náš slovenský štátny znak zostal viditeľný už iba pod UV svetlom. Sme presvedčení, že jeho odsunutie do roviny bezpečnostného prvku ‒ prakticky neviditeľného ‒ je nesprávne,“ uviedlo predsedníctvo Matice slovenskej vo svojom stanovisku. Podobné je to podľa nich aj pri vydávaní nových tabuliek s evidenčným číslom motorových vozidiel.„Bol v nich uvedený výrazne a technicky neodôvodnene zmenšený štátny znak SR, a to v porovnaní s predošlými i stále platnými tabuľkami s evidenčným číslom vozidiel. Aj v tomto prípade symbol EÚ zostal veľkostne nezmenený,“ poznamenala Matica.Argumentuje Zákonom o štátnych symboloch SR, v ktorom sa píše, že ak z objektívnych dôvodov nie je možné alebo vhodné použiť farebné vyobrazenie štátneho znaku, treba od takéhoto vyobrazenia upustiť. Ak je však štátny znak SR vyobrazený farebne, zákon uvádza, že ho tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný alebo biely kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.„Treba v tejto súvislosti zdôrazniť, že na prednej strane nového vodičského preukazu je namiesto červenej farby použitá ružová farba pozadia. Aj v tomto prípade Matica slovenská žiada, aby sa vykonala náprava, keďže je len ťažko vysvetliteľné, prečo na nových vodičských preukazoch je farebné vyobrazenie ranogotického štítu štátneho znaku v ružovej farbe, a nie predpísanej červenej,“ uviedla Matica slovenská.Najzarážajúcejšie podľa tejto inštitúcie je, že celý proces zmeny občianskych preukazov nabral na intenzite práve v roku 2023, keď sme si pripomínali veľké národnoštátne jubileá ‒ 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, 105. výročie vzniku Československej republiky a 160. výročie založenia Matice slovenskej. Relativizovanie štátnej symboliky vedie podľa nej k potláčaniu národnej identity a k postupnej degradácii našej štátnej suverenity.„Matica slovenská víta vyjadrenia Ministerstva vnútra SR zaoberať sa štátnymi poznávacími značkami motorových vozidiel, ale súčasne žiada, aby došlo k náprave aj v prípade občianskych preukazov a vodičských preukazov,“ dodala.