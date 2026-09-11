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11. septembra 2026

Slovenská katolícka charita upozorňuje na otvorené otázky reformy financovania sociálnych služieb


Tagy: Financovanie Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb Reforma Sociálne služby

Charita dlhodobo upozorňuje na riziká pripravovanej reformy, najmä v oblasti financovania ambulantných a terénnych sociálnych služieb.



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depositphotos_755378714_xl 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Charita dlhodobo upozorňuje na riziká pripravovanej reformy, najmä v oblasti financovania ambulantných a terénnych sociálnych služieb.


Slovenská katolícka charita (SKCH) odoslala vo štvrtok Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR svoje stanovisko k navrhovaným úpravám reformy financovania sociálnych služieb, ktoré ministerstvo prezentovalo na pracovnom stretnutí so zástupcami sektora 2. septembra.

Charita dlhodobo upozorňuje na riziká pripravovanej reformy, najmä v oblasti financovania ambulantných a terénnych sociálnych služieb. Po pracovnom stretnutí preto podrobne vyhodnotila predstavené návrhy a ich možné dopady na prijímateľov sociálnych služieb, ich rodiny a poskytovateľov.

Prechodný mechanizmus financovania


SKCH pozitívne vníma, že ministerstvo reaguje na problémy, na ktoré sektor upozorňuje, a navrhuje pre rok 2027 zachovať pre ambulantné sociálne služby prechodný mechanizmus financovania.

Zároveň však upozorňuje, že viaceré systémové otázky zostávajú otvorené, predovšetkým s výhľadom na obdobie po roku 2027. Za potrebné považuje okrem iného nastaviť jasné pravidlá financovania neprítomnosti a rezervovanej kapacity, presné znenie prechodných ustanovení pre rok 2027 a modelové výpočty financovania pre rôzne situácie prijímateľov.

Návrh prechodného preddavku


Chce tiež potvrdenie, že vyrovnávací finančný príspevok nebude pri porovnateľných podmienkach viesť k nižšiemu financovaniu poskytovateľa oproti roku 2026 a očakáva aj systémové riešenie valorizácie a preddavkov aj pre obdobie po roku 2027.

Pozitívne hodnotí návrh prechodného preddavku pre ľudí, ktorí vstúpia do nového systému na začiatku roka 2027. Podľa SKCH však treba vyriešiť aj predfinancovanie pri nových prijímateľoch po roku 2027.

Konkurenčné alternatívy


Považuje tiež za dôležité, aby neformálna a formálna starostlivosť neboli v systéme financovania vnímané ako konkurenčné alternatívy, ale ako vzájomne sa dopĺňajúce formy podpory podľa individuálnych potrieb človeka.

„Ak systém zároveň nevytvorí dostatočné podmienky na dostupnosť a financovanie ambulantných a terénnych sociálnych služieb, môže v konečnom dôsledku dôjsť k zlyhaniu neformálnej starostlivosti a k potrebe intenzívnejšej podpory vrátane pobytovej sociálnej služby. Z krátkodobého pohľadu môže byť takýto model pre verejné financie vnímaný ako úsporný, z dlhodobého pohľadu však môže viesť k vyšším nákladom a zároveň k oslabeniu možnosti človeka zotrvať v komunite,“ uviedla SKCH.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská katolícka charita upozorňuje na otvorené otázky reformy financovania sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financovanie Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb Reforma Sociálne služby
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