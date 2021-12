Slovan Bratislava na turnaj do Švajčiarska necestuje, Spenglerov pohár v Davose zrušil koronavírus

"Belasí" mali negatívne testy

Koronavírus prepukol v tíme HC Davos

25.12.2021 - Štyri dni pred Vianocami sa hokejisti HC Slovan Bratislava dozvedeli potešiteľnú novinu, že budú účastníkmi 94. ročníka Spenglerovho pohára.Na Prvý sviatok vianočný zasa museli stráviť "jóbovku", že do švajčiarskeho Davosu na najstarší hokejový turnaj v Európe nepocestujú. Spenglerov pohár sa napokon v tradičnom termín 26. až 31. decembra neuskutoční. Potvrdil to líder slovenskej Tipos extraligy na sociálnych sieťach."O ôsmej ráno zasadal v Davose organizačný výbor, ktorý mal rozhodnúť o osude celého turnaja. Jeho oficiálne stanovisko sa očakáva po 11.00 h. Dôvodom komplikácií je vysoký nárast pozitívnych testov na COVID-19 v jednom z tímov. Celá výprava Slovana mala v noci z 22. na 23. decembra negatívne výsledky PCR testov," uviedol HC Slovan Bratislava na sociálnej sieti Facebook.Podľa portálu SRF je dôvodom neuskutočnenia turnaja na poslednú chvíľu až 17 pozitívnych prípadov koronavírusu v domácom tíme HC Davos. "S veľkou ľútosťou vám musíme oznámiť, že Spenglerov pohár 2021 musíme zrušiť," oznámili organizátori v sobotu predpoludním.Slovanisti si mali v Davose pôvodne zmerať sily s hráčmi fínskeho tímu KalPa Kuopio a švédskym zástupcom Frölunda Indians z Göteborgu. V druhej skupine mali účinkovať domáci HC Davos, Sparta Praha a výber Bernu.HC Slovan avizoval, že mal mať vo Švajčiarsku k dispozícii aj dve útočné posily - Briana Ihnacaka a Martina Belluša. Pôvodne prichádzal do úvahy aj štart skúseného centra Libora Hudáčka, jeho švajčiarsky zamestnávateľ HC Lugano s ním však aktuálne rozviazal kontrakt a Hudáček zamieril do Bieloruska, kde posilní účastníka KHL Dinamo Minsk.