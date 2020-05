Necelý týždeň pred reštartom II. bundesligy musel celý tím Dynama Drážďany do karantény

Českí hráči sú negatívni

Prvý nakazený pred týždňom

10.5.2020 (Webnoviny.sk) - Necelý týždeň pred reštartom prvej aj druhej bundesligovej súťaže v Nemecku 2019/2020 musel celý tím futbalistov Dynama Drážďany do 14-dňovej karantény.Pri celoplošnom testovaní na nový koronavírus objavili v tíme účastníka II. bundesligy zo spolkovej republiky Sasko na východe Nemecka troch nakazených hráčov a môže ich byť ešte viac, keďže v pondelok budú pokračovať v testoch na ochorenie COVID-19.Už teraz je isté, že futbalisti Drážďan nestihnú opätovný štart sezóny, ich nedeľňajší súboj v Hannoveri už odložili.Šéf DFL, riadiaceho orgánu dvoch najvyšších futbalových súťaží v Nemecku, Christian Seifert, v tejto súvislosti pre portál denníka Kicker poznamenal: "Hneď od začiatku sme si boli vedomí toho, že môže nastať takáto situácia. To, že Dynamo Drážďany nebude môcť odohrať dva zápasy podľa plánu, nám nijako nenarúša koncept. Náš cieľ dokončiť túto sezónu odohraním 81 zápasov je stále aktuálny."Medzi pozitívne testovanými nie sú českí futbalisti Josef Hušbauer a Ondřej Petrák. Potvrdil to pre české médiá 28-ročný stredopoliar Petrák."Všetci sme tak trochu v šoku. Zo začiatku sa riešilo, aby sme dokonca išli do spoločnej karantény v hoteli. Napokon sa odhlasovalo, že môžeme zostať doma. Ja strach z tejto choroby nemám, ale ide o mojich blízkych a o ďalších ľudí, ktorí sa mohli nakaziť," uviedol Petrák, cituje ho ČTK aj portál lidovky.cz."Prvého nakazeného sme mali pred týždňom a ihneď šiel do karantény, aby sme my ostatní mohli trénovať. Samozrejme, držali sme sa pravidiel, ktoré sa neskôr uvoľnili a od štvrtka sme už išli aj do kontaktov. Potom sme mali ďalšie testovanie a vyšli z toho ďalší dvaja pozitívni," vysvetlil defenzívny univerzál.Súboje I. a II. bundesligy sa budú konať bez divákov na tribúnach, fanúšikovia však budú mať možnosť sledovať svojich miláčikov prostredníctvom televíznych prenosov. DFL klubom dodala detailný manuál, podľa ktorého majú postupovať, aby sa súťaž mohla opäť začať a aj úspešne dokončiť.Do konca najvyššej nemeckej futbalovej súťaže zostáva odohrať 9 kôl plus jeden odložený zápas, čo znamená dokopy 82 stretnutí. V tabuľke má vedúci Bayern Mníchov náskok štyroch bodov pred druhou Borussiou Dortmund a päť bodov pred tretím RB Lipsko