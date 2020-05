Vrchol sezóny Vincenza Nibaliho prichádzal v máji na Gire, tento rok ho možno obetuje

Giro v októbri

Chuť na triumf

10.5.2020 - Počas 15 rokov Vincenzo Nibali (35) absolvoval osem vystúpení na Giro d´Italia a dvakrát (2013 a 2016) to dotiahol až k celkovému triumfu. Na konte má aj dve druhé a dve tretie miesta.Prvé podujatie Grand Tour sa malo pôvodne rozbehnúť tento víkend v maďarskej metropole Budapešť po prvý raz aj za účasti elitného slovenského cyklistu Petra Sagana, ale celosvetová pandémia nového koronavírusu prinútila organizátorov poriadne zaimprovizovať.Nový kalendár Medzinárodnej cyklistickej únie ponúka prestížne Giro až v októbrovom termíne (3.- 25. 10.). A Nibali nevie, či sa na ňom vôbec zúčastní."Giro mi poriadne chýba, nemôžem ho pustiť z hlavy. Máj býval pre mňa vrchol sezóny v posledných pätnástich rokoch a len občas to pretromfli iné preteky," uviedol Vincenzo Nibali v rozhovore pre denník Gazzetta dello Sport."Nechcem uvažovať smerom do budúcnosti. Nikto presne nevie, ako to bude ďalej vyzerať s pretekmi. Navyše viaceré z nich sa budú konať v rovnakom čase, takže bude treba určiť nejaké priority," pokračoval Nibali, cituje ho aj VeloNews.Skúsený taliansky vrchár narážal na skutočnosť, že počas Giro d´Italia by sa mali v závere sezóny odjazdiť aj monumentálne preteky Liége-Bastogne-Liége (4.10.).A práve na tejto ardénskej klasike si "Žralok z Messiny" dlhé roky robí chute na víťazstvo, ktoré ho doteraz vždy obchádzalo. Na konte má druhé aj dve ôsme miesta."V mysli mám najmä Giro, ale je predčasné premýšľať o programe. Nastavím sa až neskôr. Zatiaľ zostávam pokojný. Každopádne je škoda, že Giro d´Italia sa kryje s Liége-Bastogne-Liége. Rozhodnutie padne, samozrejme, až po porade s tímom," doplnil Nibali.