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19. augusta 2026
Volebné obvody a počet poslancov v nich sa mali zverejniť v lehote, ktorá už uplynula. Zákon s inou možnosťou nepočíta
Rezort vnútra v tejto súvislosti zdôrazňuje, že určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich je výlučnou kompetenciou zastupiteľstva samospráv a uvedené platí aj v prípade rozhodovania o proteste ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Rezort vnútra v tejto súvislosti zdôrazňuje, že určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich je výlučnou kompetenciou zastupiteľstva samospráv a uvedené platí aj v prípade rozhodovania o proteste prokurátora.
Volebné obvody a počet poslancov v nich pre komunálne a krajské voľby bolo potrebné zverejniť v lehote určenej v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR (o vyhlásení volieb, pozn. SITA), ktorá uplynula 21. júla.
Pre SITA to uviedlo Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s medializovanými protestmi prokuratúry týkajúcimi sa vymedzenia volebných obvodov v niektorých samosprávach.
Rezort vnútra v tejto súvislosti zdôrazňuje, že určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich je výlučnou kompetenciou zastupiteľstva samospráv a uvedené platí aj v prípade rozhodovania o proteste prokurátora. Volebný zákon však neustanovuje zastupiteľstvu možnosť meniť svoje rozhodnutie po uvedenej lehote, a taktiež neustanovuje, ako v prípade takejto zmeny ďalej postupovať.
"Na lehoty uvedené v rozhodnutí predsedu NR SR taktiež nadväzujú aj ďalšie volebné procesy a lehoty, ktoré je potrebné dodržiavať, najmä lehota na podanie kandidátnych listín dňa 25. augusta," pripomenulo ministerstvo vnútra.
Akákoľvek zmena už určených volebných obvodov a počtu poslancov v nich po uplynutí príslušnej lehoty, a navyše v priebehu podávania kandidátnych listín, môže mať podľa rezortu vnútra za následok ohrozenie volebných procesov a potenciálne porušenie právnej istoty a ďalších práv kandidátov, ale aj voličov.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte začiatkom mesiaca informoval, že generálna prokuratúra na základe podnetu Verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského podala päť protestov prokurátora proti uzneseniam mestských zastupiteľstiev, konkrétne v Michalovciach, Topoľčanoch, Bardejove, Košiciach a Bratislave, o určení volebných obvodov z dôvodu porušenia volebného zákona, nakoľko ich určením došlo k narušeniu princípu rovnakej váhy hlasu každého voliča medzi volebnými obvodmi.
Z rovnakého dôvodu podľa Žilinku podali aj tri protesty prokurátora proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov, konkrétne Bratislavského, Trnavského a Prešovského.
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) následne ani na treťom mimoriadnom zasadnutí v pondelok 17. augusta nedokázalo otvoriť rokovanie o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre nadchádzajúce komunálne voľby.
Na zasadnutí sa prezentovalo 29 zo 65 poslancov, zastupiteľstvo teda nebolo uznášaniaschopné. Predseda PSK Milan Majerský po neúspešnom zasadnutí kritizoval poslancov, ktorí na rokovanie neprišli. Tvrdil, že tým kraj zostáva v právnej neistote a že poslanci by mali rešpektovať zákon aj stanoviská príslušných inštitúcií.
"Dostávame sa do právnej neistoty vďaka týmto poslancom, ktorí neprišli," uviedol Majerský. Podľa neho mali poslanci prísť, vyjadriť svoje výhrady k protestu prokurátora a následne o ňom rozhodnúť.
Majerský zároveň upozornil na možné dôsledky pre voľby. Podľa jeho slov existuje riziko, že ak sa situácia nevyrieši, voľby poslancov PSK môžu byť po ich uskutočnení súdne spochybnené. "Môže to naozaj spieť až k tomu, že voľby budú vyhlásené za neplatné. Táto možnosť tu je," uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Volebné obvody a počet poslancov v nich sa mali zverejniť v lehote, ktorá už uplynula. Zákon s inou možnosťou nepočíta © SITA Všetky práva vyhradené.
Volebné obvody a počet poslancov v nich pre komunálne a krajské voľby bolo potrebné zverejniť v lehote určenej v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR (o vyhlásení volieb, pozn. SITA), ktorá uplynula 21. júla.
Pre SITA to uviedlo Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s medializovanými protestmi prokuratúry týkajúcimi sa vymedzenia volebných obvodov v niektorých samosprávach.
Výlučná kompetencia zastupiteľstva samospráv
Rezort vnútra v tejto súvislosti zdôrazňuje, že určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich je výlučnou kompetenciou zastupiteľstva samospráv a uvedené platí aj v prípade rozhodovania o proteste prokurátora. Volebný zákon však neustanovuje zastupiteľstvu možnosť meniť svoje rozhodnutie po uvedenej lehote, a taktiež neustanovuje, ako v prípade takejto zmeny ďalej postupovať.
"Na lehoty uvedené v rozhodnutí predsedu NR SR taktiež nadväzujú aj ďalšie volebné procesy a lehoty, ktoré je potrebné dodržiavať, najmä lehota na podanie kandidátnych listín dňa 25. augusta," pripomenulo ministerstvo vnútra.
Akákoľvek zmena už určených volebných obvodov a počtu poslancov v nich po uplynutí príslušnej lehoty, a navyše v priebehu podávania kandidátnych listín, môže mať podľa rezortu vnútra za následok ohrozenie volebných procesov a potenciálne porušenie právnej istoty a ďalších práv kandidátov, ale aj voličov.
Päť protestov prokurátora
Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte začiatkom mesiaca informoval, že generálna prokuratúra na základe podnetu Verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského podala päť protestov prokurátora proti uzneseniam mestských zastupiteľstiev, konkrétne v Michalovciach, Topoľčanoch, Bardejove, Košiciach a Bratislave, o určení volebných obvodov z dôvodu porušenia volebného zákona, nakoľko ich určením došlo k narušeniu princípu rovnakej váhy hlasu každého voliča medzi volebnými obvodmi.
Z rovnakého dôvodu podľa Žilinku podali aj tri protesty prokurátora proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov, konkrétne Bratislavského, Trnavského a Prešovského.
Zastupiteľstvo PSK nebolo uznášaniaschopné
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) následne ani na treťom mimoriadnom zasadnutí v pondelok 17. augusta nedokázalo otvoriť rokovanie o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre nadchádzajúce komunálne voľby.
Na zasadnutí sa prezentovalo 29 zo 65 poslancov, zastupiteľstvo teda nebolo uznášaniaschopné. Predseda PSK Milan Majerský po neúspešnom zasadnutí kritizoval poslancov, ktorí na rokovanie neprišli. Tvrdil, že tým kraj zostáva v právnej neistote a že poslanci by mali rešpektovať zákon aj stanoviská príslušných inštitúcií.
"Dostávame sa do právnej neistoty vďaka týmto poslancom, ktorí neprišli," uviedol Majerský. Podľa neho mali poslanci prísť, vyjadriť svoje výhrady k protestu prokurátora a následne o ňom rozhodnúť.
Majerský zároveň upozornil na možné dôsledky pre voľby. Podľa jeho slov existuje riziko, že ak sa situácia nevyrieši, voľby poslancov PSK môžu byť po ich uskutočnení súdne spochybnené. "Môže to naozaj spieť až k tomu, že voľby budú vyhlásené za neplatné. Táto možnosť tu je," uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Volebné obvody a počet poslancov v nich sa mali zverejniť v lehote, ktorá už uplynula. Zákon s inou možnosťou nepočíta © SITA Všetky práva vyhradené.
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