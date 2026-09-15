Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 15.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jolana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. septembra 2026

Liga majstrov v roku 2028 vyvrcholí v Mníchove a o rok neskôr v Barcelone


Tagy: Liga majstrov

Finálové stretnutia Ligy majstrov 2028 a 2029 sa uskutočnia v mníchovskej Allianz Arene a na obnovenom štadióne Camp Nou. Európska futbalová únia (UEFA) oznámila miesta konania finále Ligy majstrov na ...



Zdieľať
gettyimages 1482366803 676x450 15.9.2026 (SITA.sk) - Finálové stretnutia Ligy majstrov 2028 a 2029 sa uskutočnia v mníchovskej Allianz Arene a na obnovenom štadióne Camp Nou.


Európska futbalová únia (UEFA) oznámila miesta konania finále Ligy majstrov na roky 2028 a 2029. V jari 2028 sa o "ušatú trofej" bude bojovať v Nemecku v mníchovskej Allianz Arene a o rok neskôr bude finále LM hostiť obnovený štadión Camp Nou v Barcelone.

Mníchov naposledy hostil finále Ligy majstrov vlani, keď francúzsky Paríž Saint-Germain získal svoj prvý titul triumfom 5:0 nad talianskym Interom Miláno. Zatiaľ naposledy sa finále LM na Camp Nou konalo ešte v roku 1999. Manchester United vtedy strelil dva góly v nadstavenom čase a zdolal Bayern Mníchov 2:1.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Španielsko sa tak opäť dostane do popredia len dva roky po finále v roku 2027, ktoré je už naplánované na štadión Metropolitano v Madride.

Známe sú aj dejiská finále Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy pre roky 2028 a 2029. Európska liga v roku 2028 vyvrcholí v rumunskej Bukurešti a o rok neskôr v srbskom Belehrade. Finále EKL bude v roku 2028 v talianskom Turíne a v roku 2029 v Budapešti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


O európsky Superpohár sa v lete 2027 bude hrať v gréckych Aténach a o rok neskôr v kazašskej Astane. Finále Ligy majstrov žien sa v roku 2028 uskutoční vo francúzskom Lyone a v roku 2029 vo waleskom Cardiffe.


Zdroj: SITA.sk - Liga majstrov v roku 2028 vyvrcholí v Mníchove a o rok neskôr v Barcelone © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tri fľaše vodky denne s ním nič neurobia. Bývalý futbalista priznal, že je alkoholik, ale vraj dokáže prestať zo dňa na deň – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Nechutné! Austrálčanka súťažila s výkalmi na nohách. Organizátori Hyroxu ju nestiahli z trate a teraz sa za to ospravedlnili – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 