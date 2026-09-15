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15. septembra 2026
Liga majstrov v roku 2028 vyvrcholí v Mníchove a o rok neskôr v Barcelone
Tagy: Liga majstrov
Finálové stretnutia Ligy majstrov 2028 a 2029 sa uskutočnia v mníchovskej Allianz Arene a na obnovenom štadióne Camp Nou. Európska futbalová únia (UEFA) oznámila miesta konania finále Ligy majstrov na ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Finálové stretnutia Ligy majstrov 2028 a 2029 sa uskutočnia v mníchovskej Allianz Arene a na obnovenom štadióne Camp Nou.
Európska futbalová únia (UEFA) oznámila miesta konania finále Ligy majstrov na roky 2028 a 2029. V jari 2028 sa o "ušatú trofej" bude bojovať v Nemecku v mníchovskej Allianz Arene a o rok neskôr bude finále LM hostiť obnovený štadión Camp Nou v Barcelone.
Mníchov naposledy hostil finále Ligy majstrov vlani, keď francúzsky Paríž Saint-Germain získal svoj prvý titul triumfom 5:0 nad talianskym Interom Miláno. Zatiaľ naposledy sa finále LM na Camp Nou konalo ešte v roku 1999. Manchester United vtedy strelil dva góly v nadstavenom čase a zdolal Bayern Mníchov 2:1.
Španielsko sa tak opäť dostane do popredia len dva roky po finále v roku 2027, ktoré je už naplánované na štadión Metropolitano v Madride.
Známe sú aj dejiská finále Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy pre roky 2028 a 2029. Európska liga v roku 2028 vyvrcholí v rumunskej Bukurešti a o rok neskôr v srbskom Belehrade. Finále EKL bude v roku 2028 v talianskom Turíne a v roku 2029 v Budapešti.
O európsky Superpohár sa v lete 2027 bude hrať v gréckych Aténach a o rok neskôr v kazašskej Astane. Finále Ligy majstrov žien sa v roku 2028 uskutoční vo francúzskom Lyone a v roku 2029 vo waleskom Cardiffe.
Zdroj: SITA.sk - Liga majstrov v roku 2028 vyvrcholí v Mníchove a o rok neskôr v Barcelone © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska futbalová únia (UEFA) oznámila miesta konania finále Ligy majstrov na roky 2028 a 2029. V jari 2028 sa o "ušatú trofej" bude bojovať v Nemecku v mníchovskej Allianz Arene a o rok neskôr bude finále LM hostiť obnovený štadión Camp Nou v Barcelone.
Mníchov naposledy hostil finále Ligy majstrov vlani, keď francúzsky Paríž Saint-Germain získal svoj prvý titul triumfom 5:0 nad talianskym Interom Miláno. Zatiaľ naposledy sa finále LM na Camp Nou konalo ešte v roku 1999. Manchester United vtedy strelil dva góly v nadstavenom čase a zdolal Bayern Mníchov 2:1.
Španielsko sa tak opäť dostane do popredia len dva roky po finále v roku 2027, ktoré je už naplánované na štadión Metropolitano v Madride.
Známe sú aj dejiská finále Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy pre roky 2028 a 2029. Európska liga v roku 2028 vyvrcholí v rumunskej Bukurešti a o rok neskôr v srbskom Belehrade. Finále EKL bude v roku 2028 v talianskom Turíne a v roku 2029 v Budapešti.
O európsky Superpohár sa v lete 2027 bude hrať v gréckych Aténach a o rok neskôr v kazašskej Astane. Finále Ligy majstrov žien sa v roku 2028 uskutoční vo francúzskom Lyone a v roku 2029 vo waleskom Cardiffe.
Zdroj: SITA.sk - Liga majstrov v roku 2028 vyvrcholí v Mníchove a o rok neskôr v Barcelone © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov
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