Matovič sa vzdá svojho magisterského titulu vtedy, ak tak urobí minister školstva

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa svojho magisterského titulu vzdá vtedy, ak tak urobí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Uviedol to dnes po tlačovej konferencii po rokovaní vlády.Reagoval tak na výzvu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) . Tá mu zaslala aj predpripravené tlačivo, ktoré stačí podpísať, osvedčiť podpis a poslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave.K výzve vysokoškolákov sa pripojila aj Nadácia Zastavme korupciu, ktorá k rovnakému kroku vyzvala aj ďalších vrcholových politikov. Okrem Gröhlinga spomenuli predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára , poslankyňu NR SR Petru Krištúfkovú (obaja Sme rodina) a predsedu Slovenskej národnej strany a bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka „Keďže sme v tom s ministrom školstva spolu, tak urobím presne to isté, čo urobí minister školstva,“ povedal Matovič. Na otázku médií, prečo zmenil svoj postoj a poukazuje na Gröhlinga, odpovedal, že „tak som sa rozhodol“.Podpredsedníčka ŠRVŠ pre vzťahy s verejnosťou Ema Petriková pripomenula, že Matovič ešte 20. septembra 2020 v diskusnej relácii TA3 V politike vyhlásil, že nemá najmenší problém vzdať sa titulu a spraví to hneď, ako to zákon umožní.Parlament následne 4. novembra minulého roka prijal novelu inšpirovanú českou právnou úpravou, ktorá umožňuje absolventovi od 1. januára 2021 vzdať sa nadobudnutého titulu.Denník N 16. júla 2020 informoval, že Matovič vo svojej diplomovej práci odpísal dve knihy a v roku 1998 ju odovzdal ako svoje dielo. Premiér vtedy vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedol, že by pre medializované informácie o jeho diplomovke mal prísť o titul.Doplnil, že z funkcie odstúpi „hneď, ako splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil“. Na záver sa ospravedlnil všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných „fintičiek“.