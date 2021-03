Neďaleko Viedne našli v aute mŕtvu ženu a iba štvorročné dievčatko, obe niekto zastrelil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2021 - Vo vidieckej oblasti severne od Viedne našli v aute dve zastrelené osoby, ženu a štvorročné dievčatko. Podľa hovorcu dolnorakúskej polície Raimunda Schwaigerlehnera telá objavili v nedeľu popoludní v okrese Mistelbach vzdialenom 40 kilometrov od hlavného mesta. Na mieste nenašli strelnú zbraň.Ozbrojení policajti išli do domu bývalého partnera mŕtvej ženy, no nezastihli ho. Muža však podľa Schwaigerlehnera momentálne nepovažujú za podozrivého.Pri podobnom incidente v susednom Švajčiarsku našli neďaleko mesta Bellinzona dvoch mŕtvych ľudí, 44-ročnú ženu a 53-ročného muža. Miestne noviny Corriere del Ticino informovali, že polícia prípad vyšetruje ako možnú vraždu v kombinácii so samovraždou.