Odvolanie v kauze Dobroslava Trnku by mala disciplinárna komisia riešiť v máji

Komisia ho oslobodila

V marci sa skončilo vyšetrovanie

Nahrávku skrýval na viacerých miestach

Nemôže vstúpiť na územie USA

29.3.2021 - Odvolaním Generálnej prokuratúry SR (GP SR) v rámci disciplinárneho konania voči bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi by sa odvolacia disciplinárna komisia mala zaoberať v máji v Žiline. Vyplýva to z rozpisu disciplinárnych pojednávaní na internetovej stránke GP SR.Bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi v rámci konania voči jeho osobe disciplinárna komisia v októbri 2020 na tri mesiace znížila plat o 15 percent. Bývalý šéf prokuratúry čelil disciplinárnemu konaniu pre výroky týkajúce sa nahrávky so stíhaným Marianom Kočnerom a tiež za vyjadrenia k prepusteniu Jozefa Majského z väzby. Výroky odzneli v rozhovore pre televíziu Markíza na jeseň 2019.Komisia konkrétne konštatovala disciplinárne previnenie pri výrokoch o prepustení Majského z väzby. Pri vyjadreniach o nahrávke s Marianom Kočnerom bol komisiou oslobodený. Pokiaľ ide o nahrávku s Marianom Kočnerom, tá sa týkala údajného vydierania predstaviteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka pre kauzu Gorila. Dobroslav Trnkovi v októbri 2019 pre televíziu Markíza uviedol, že na nahrávke „môžu byť udalosti, ktoré by mohli byť v reálnom čase stotožnené“.Pokiaľ ide o vyjadrenia k prepusteniu podnikateľa Jozefa Majského z väzby v roku 2004, Dobroslav Trnka podľa disciplinárneho návrhu v tejto súvislosti nepravdivo tvrdil, že ho vtedy krajská prokuratúra v Košiciach informovala o tom, že dôvody väzby obvineného pominuli.Navrhovateľ disciplinárneho konania, námestník generálneho prokurátora Jozef Szabó, po verdikte komisie avizoval podanie odvolania. Ako trest pre Dobroslava Trnku totiž pôvodne navrhoval zbavenie funkcie prokurátora.Začiatkom marca skončil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vyšetrovanie zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, z ktorého obvinil Dobroslava Trnku a podal návrh na podanie obžaloby na obvineného na Úrad špeciálnej prokuratúry. Obvinený mal tento zločin spáchať ako verejný činiteľ zneužitím svojej právomoci, a to závažnejším spôsobom konania a po dlhšiu dobu.„Od osoby M. K. mal prevziať zvukovú nahrávku obsahujúcu rozhovory osôb z podnikateľského prostredia, politikov a predstaviteľov štátnych orgánov. Z rozhovorov na nahrávke mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru. Nahrávku mal ukrývať na viacerých miestach, namiesto toho, aby ju odovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ informovala polícia. Podľa záverov vyšetrovateľa si tak Dobroslav Trnka nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona, a to konkrétne stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.Generálny prokurátor Maroš Žilinka zase v polovici februára nariadil, aby sa v kauze známej ako Glance House opäť viedlo trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s konaním Dobroslava Trnku.Ten v máji 2012 súhlasil s prevodom bytového domu Glance House v Bernolákove na londýnsku schránkovú spoločnosť CDI, hoci nehnuteľnosti boli zaistené prokurátorom v trestnom konaní v pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a bolo zakázané s nimi nakladať.Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických (U.S. Department of state) zároveň vo februári tohto roku oznámilo, že Dobroslav Trnka ani jeho syn Jakub nemôžu vstúpiť na územie USA. Podľa stanoviska amerického ministra zahraničia Antonyho Blinkena je dôvodom závažná korupcia.„Vo funkcii generálneho prokurátora bol Dobroslav T. zapojený do korupčných konaní, ktoré oslabili vládu zákona a vieru slovenskej verejnosti v demokratické vládne inštitúcie, ich predstaviteľov a verejné procesy,“ uvádza sa vo vyhlásení ministra. Tento akt zároveň podľa Blinkena potvrdzuje záväzok USA bojovať proti korupcii na Slovensku.