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18. júna 2026

Parlament ešte neprejednal správu o činnosti prokuratúry za rok 2024, Žilinka to považuje za nešťastné


Tagy: Generálny prokurátor SR

Žilinka v rámci postu na sociálnej sieti výkričníkmi zdôraznil rok 2024. Národná rada SR stále neprerokovala Správu ...



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18.6.2026 (SITA.sk) - Žilinka v rámci postu na sociálnej sieti výkričníkmi zdôraznil rok 2024.


Národná rada SR stále neprerokovala Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti v SR za rok 2024. Upozornil na to na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že tento bod bol opätovne presunutý, konkrétne na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra.

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"Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 (!!!) a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný," skonštatoval Žilinka pričom v rámci postu na sociálnej sieti výkričníkmi zdôraznil rok 2024. Správy generálneho prokurátora sa totiž do parlamentu zvyknú predkladať za uplynulý rok. Poslanci by sa tak mali už zaoberať správou z roku 2025.


Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR predkladá generálny prokurátor Národnej rade SR na základe zákona o rokovacom poriadku NR SR, a tiež zákona o prokuratúre. Správa obsahuje poznatky prokuratúry o stave zákonnosti získané pri plnení úloh patriacich do pôsobnosti prokuratúry v porovnaní s údajmi z predchádzajúcich rokov a štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr.




Zdroj: SITA.sk - Parlament ešte neprejednal správu o činnosti prokuratúry za rok 2024, Žilinka to považuje za nešťastné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR
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