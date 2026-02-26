|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
Denník - Správy
Schaeffler patrí medzi top zamestnávateľov na Slovensku už tretí rok po sebe
Tagy: Najzamestnávateľ Ocenenie PR Schaeffler
Spoločnosť Schaeffler sa tretí rok po sebe umiestnila medzi top 3 zamestnávateľmi v kategórii automobilový priemysel, tento rok na striebornej priečke Hlasujúci hodnotili ako ...
26.2.2026 (SITA.sk) -
Spoločnosť Schaeffler Slovensko sa v tohtoročnej ankete Najzamestnávateľ umiestnila na striebornej priečke. Na stupni víťazov v kategórii automobilový priemysel stojí už tri roky po sebe a radí sa tak k najatraktívnejším zamestnávateľom v odvetví. Úspech v ankete organizovanej spoločnosťou Alma Career Slovakia vníma ako výsledok dlhodobého úsilia vytvárať prostredie, v ktorom sa ľudia cítia dobre, motivovane a majú priestor na svoj profesijný aj osobnostný rast.
Tento rok prišlo viac ako 56 500 hlasov z radov zamestnancov aj širokej verejnosti, ktoré hodnotili atraktivitu a reputáciu firiem v 11 kategóriách. Odborná porota posudzovala nielen poradie nominácií, ale aj employer branding aktivity firiem, prípadové štúdie a programy podporujúce psychologické bezpečie zamestnancov. Pre hlasujúcich boli najdôležitejšie silná, známa značka s dobrou reputáciou, dobrý kolektív, pracovná stabilita a najmä rešpektujúce pracovné prostredie.
"Byť tretí rok po sebe na pódiu medzi TOP 3 zamestnávateľmi v našom odvetví vnímame v časoch plných zmien a neistôt s veľkou pokorou a vďakou. Toto ocenenie patrí našim kolegyniam a kolegom v Kysuckom Novom Meste, Žiline a Skalici. Bez ich odbornosti, úsilia a chuti posúvať veci vpred by sme tento úspech nedosiahli," hovorí Milan Jurky, konateľ a riaditeľ Schaeffler Slovensko.
"Vytvárať podnetné a férové pracovné prostredie, v ktorom môžu naši zamestnanci rásť a rozvíjať sa, je pre nás záväzok a motivácia. Veríme, že úspešnú a hodnotovo silnú firmu tvoria ľudia a spolupráca postavená na rešpekte, dôvere a vzájomnej podpore," dopĺňa Elena Kolínková, riaditeľka ľudských zdrojov Schaeffler Slovensko.
Spoločnosť Schaeffler spája kultúru a pracovné prostredie globálnej technologickej skupiny s hodnotami rodinnej firmy. Široká škála benefitov odzrkadľuje nielen firemné hodnoty, ale aj individuálne potreby kolegov – od finančných príspevkov a vzdelávacích programov cez športové aktivity až po nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v podnikových zdravotných strediskách. "Uvedomujeme si, že vždy je priestor na zlepšenie. Preto si ceníme výstupy z pravidelných prieskumov spokojnosti, vďaka ktorým môžeme získať hlbšiu spätnú väzbu a reagovať na podnety od kolegov," dodáva Elena Kolínková.
Automobilový priemysel aktuálne prechádza obdobím významných zmien a transformácií. Schaeffler na ne reaguje okrem vytvárania podporujúceho pracovného prostredia aj posilňovaním kompetencií svojich zamestnancov. Patria k nim aj investície do moderných a inšpiratívnych vzdelávacích priestorov a atraktívnych školiacich modulov, ktoré vytvárajú kvalitné predpoklady pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, žiakov duálneho vzdelávania, vysokoškolských študentov aj odborníkov z praxe.
"Kvalifikovaní zamestnanci sú dnes kľúčovým faktorom úspechu v globálnej konkurencii – a to viac ako kedykoľvek predtým. Inovačné cykly sa skracujú a technologický pokrok napreduje tak rýchlo, že mnohé znalosti strácajú na aktuálnosti v kratšom čase. Našou prioritou v spoločnosti Schaeffler je podpora celoživotného vzdelávania, neustále zlepšovanie formátov vzdelávania a vytváranie podmienok pre profesionálny aj osobnostný rast," vysvetľuje Milan Jurky.
Investície do vzdelávania zároveň podporujú inovatívne myslenie a tvorivosť, ktoré sú kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti na trhu. Kvalitné vzdelávacie priestory prispievajú k vyššej spokojnosti zamestnancov, čo vedie k lepšej pracovnej atmosfére a nižšej fluktuácii. Podpora tímovej spolupráce a zdieľanie vedomostí posilňujú firemnú kultúru a robia spoločnosť atraktívnejšou aj pre nové talenty.
Schaeffler pôsobí na Slovensku už viac ako 30 rokov a v súčasnosti zamestnáva približne 7 000 ľudí v dvoch výrobných závodoch v Kysuckom Novom Meste a Skalici, ako aj vo finančnom centre zdieľaných služieb a v špeciálnej pobočke, ktorá sa zaoberá vývojom špeciálnych strojov a výrobných liniek – Special Machinery. Na Kysuciach má spoločnosť aj vlastné výskumné a vývojové centrum pre oblasť elektromobility a inteligentných systémov podvozkov.
Zdroj: SITA.sk - Schaeffler patrí medzi top zamestnávateľov na Slovensku už tretí rok po sebe © SITA Všetky práva vyhradené.
