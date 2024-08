Neexistuje nič také ako apolitická olympiáda, už v minulosti sa využívala na ospravedlnenie alebo trestanie národov

Súčasť kultúrnych vojen

Apolitická olympiáda

Zakázaná účasť na OH 2024

Politické napätie

13.8.2024 (SITA.sk) - Len pár hodín po tom, čo Alžírčanka Imane Khelifová vybojovala olympijské zlato v boxe, sa americký prezidentský kandidát Donald Trump prihovoril svojim potenciálnym voličom na mítingu v horskom štáte Montana aj týmito slovami.„Rád by som zablahoželal mladej žene, ktorá sa zmenila z muža na boxerku, aby mohla víťaziť. Ak ste to teda videli, ​​ona získala, či vlastne on získal zlatú medailu," povedal Trump a pohybom imitoval zdrvenú súperku Khelifovej z 1. kola, Talianku Angelu Cariniovú.Bývalý prezident potom rečnil o tom, ako Khelifová predstavuje súčasť kultúrnych vojen, ktoré zúria Amerikou pred novembrovými voľbami hlavy štátu. Ako je známe, Khelifová sa dostala do centra pozornosti verejnosti aj svetových médií po tom, čo sa strhla lavína protichodných názorov o jej pohlaví, resp. prevládajúcich mužských hormónoch a skrz toho nemala štartovať v ženskej súťaži na OH v Paríži.Ak si po tomto Trumpovom prejave niekto myslí, že politika a šport k sebe nepatria, má zrejme výrazne skreslené predstavy o svete.„Neexistuje nič také ako apolitická olympiáda. Bolo to úplne jasné z oslnivého otváracieho ceremoniálu v Paríži, ktorý urazil viaceré náboženské skupiny a tiež vyvolal Trumpovu kritiku. A práve tak sa dvojtýždňové športové divadlo dostalo do politického diskurzu pulzujúceho po celých Spojených štátoch amerických," napísala agentúra AP.Nie je to nový fenomén, pretože spojenie medzi politikou a olympijskými hrami išlo ruka v ruke od čias, keď sa koncom 19. storočia obnovila ich moderná podoba na základe odkazu starých Grékov. Vtedy sa olympijské hry optimisticky označovali za spôsob, ako môžu národy súťažiť bez toho, aby išli proti sebe vo vojne.„Olympiáda je vždy vtiahnutá do politických debát už len pre samotnú povahu súťaže, v ktorej jednotlivci, ale aj národy súťažia medzi sebou o dominantné postavenie. Tento základ v nacionalizme znamená, že vo svojom jadre olympijské hry sú v prvom rade o nacionalizme a až v druhom rade o športe,“ povedal Zein Murib, docent politológie na Fordhamskej univerzite.„Olympijské hry boli navyše použité na to, aby ospravedlňovali alebo trestali národy, ako je to v prípade Nemecka v roku 1936. Vtedy sa olympijské hry konali v nacistickom Nemecku napriek celosvetovému protestu, že by to ospravedlňovalo režim. V roku 2024 boli zasa ruskí športovci vylúčení z Hier z dôvodu vojenskej invázie ich krajiny na Ukrajinu," dodal Murib.Autor pripomenul, že Medzinárodný olympijský výbor zakázal účasť na OH 2024 všetkým ruským športovcom, ktorí sú v armáde alebo verejne podporovali inváziu na Ukrajinu. MOV tiež zablokoval Rusom účasť v kolektívnych športoch, zatiaľ čo atletika presadila svoj vlastný plošný zákaz. V gymnastike a vzpieraní ruské tímy vynechali kvalifikačné podujatia na protest proti tomu, že boli nútení súťažiť ako neutrálni alebo podstúpiť previerku, vrátane kontroly ich sociálnych médií.Napokon sa na Hrách v Paríži predstavilo 32 športovcov z Ruska a Bieloruska (pomer 15-17) pod hlavičkou neutrality, ktorí mali zakázané zúčastniť sa na otváracom aj záverečnom ceremoniáli. Pre porovnanie na OH 2021 v Tokiu bolo viac ako 300 ruských športovcov.Na toto všetko mala ruská strana odpoveď v podobe dehonestujúceho videa, ktoré sa na internete stalo virálnym. Paríž vykreslilo ako zločinom presiaknutú žumpu a zosmiešňovalo olympijské hry.„Počas niekoľkých dní bolo video dostupné v 13 jazykoch vďaka rýchlemu prekladu pomocou umelej inteligencie. Pre Moskvu to bol spôsob, ako dať pocítiť svoju prítomnosť v Paríži a zaútočiť v online priestore na Francúzsko. Je dôkazom toho, že celosvetové udalosti, ako sú olympijské hry, sa často stávajú cieľom dezinformácií a propagandy na internete," skonštatovala AP.Murib tvrdí, že politické napätie spojené s tohtoročnými olympijskými hrami sa zvýšilo aj preto, pretože koordinovaná skupina tzv. „zlých aktérov“ sa za posledné desaťročie výrazne rozrástla a získala obrovský globálny dosah. Ešte pred začiatkom OH francúzski predstavitelia uviedli, že narušili niekoľko sabotážnych plánov vrátane zatknutia Rusa, ktorý plánoval nejakým spôsobom destabilizovať hry.„Myslím si, že ľudia na všetkých stranách politického spektra sa na športové súťaže pozerajú ako na barometer legitímnosti vládnej logiky a mnohí budú brať výhry a prehry športovcov ako lekcie pre životaschopnosť demokracie alebo autoritárstva. Je to zrejmé aj z výrokov Trumpa a použitia krajne pravicových názorov, ktorými spochybnil Khelifovej legitímnosť súťažiť medzi ženami,“ dodal Murib.