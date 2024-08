Slovan Bratislava postúpil cez APOEL a po 10 rokoch si zahrá play off Ligy majstrov

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do play off Ligy majstrov. Rozhodol o tom odvetný duel 3. predkola, v ktorom stačila slovenskému šampiónovi aj remíza 0:0, keďže v prvom stretnutí zvíťazil 2:0. Slovan si zahrá v bojoch o účasť v hlavnej fáze prvýkrát od sezóny 2014/15, postupom si zabezpečil minimálne účasť v hlavnej časti Európskej ligy.



Už o týždeň Slovan nastúpi proti lepšiemu z dvojice FC Midtjylland - Ferencváros Budapešť (prvý zápas 2:0). V úvodnom zápase sa predstaví na pôde súpera, odvetu bude hrať doma na Tehelnom poli. Play off najprestížnejšej klubovej súťaže si "belasí" zahrali naposledy v sezóne 2014/15. Vtedy v 3. predkole vyradili moldavský Šeriff Tiraspoľ, v play off napokon stroskotali na bieloruskom BATE Borisov.

Hlavný tréner "belasých" urobil oproti úvodnému stretnutiu na Tehelnom poli jednu zmenu v základnej zostave. Na pravom krídle dostal prednosť Mak pred Barseghjanom. Očakávalo sa, že Slovan bude s dvojgólovým náskokom čeliť ofenzívnemu náporu Cyperčanov. To sa potvrdzovalo od úvodných sekúnd. APOEL pohrozil už na začiatku druhej minúty, keď po centri zakončoval hlavou El-Arabi a dorážal Ndongala. V oboch prípadoch sa síce výbornými zákrokmi blysol brankár Takáč, ale prvý zakončujúci stál v ofsajde. Slovanu zatrnulo aj v 10. minúte po tom, čo Tolič nohou pristúpil hráča súpera a videl žltú kartu. Domáci mali loptu na kopačkách oveľa častejšie, no do nebezpečných priestorov sa nedostávali. Po polhodine sa do zakončenia pretlačil Marquinhos, ktorý predskočil Zuberuho, ale loptu poslal nad bránu. Cyperský majster pokračoval v aktivite z krídelných priestorov, v 40. minúte opäť našiel center hlavu Marquinhosa a Takáčovi pomohla žrď.



Defenzívnejšie rozostavenie Slovana po zmene strán jasne nasvedčovalo tomu, že "belasí" sa budú najmä sústrediť na bránenie náskoku. Napriek tomu v 47. minúte na opačnej strane pohrozil Strelec, ale jeho usmernenie lopty skončilo na bočnej sieti. V 50. minúte sa ocitol v tutovke Mak, umiestnenú strelu však vytlačil na žrď Belec. Po hodine hry na opačnej strane zastúpil Kašia na bránkovej čiare Takáča a hlavičku Petroviča vyrazil na roh. Domácim sa výrazne krátil čas a v útočnej fáze nepôsobili presvedčivo. Slovanu výrazne uľahčilo situáciu v 80. minúte vylúčenie Petroviča, ktorý po druhej žltej karte putoval pod sprchy. Faulovaný bol Barseghjan, ktorý bol aktívny aj o tri minúty, keď unikol domácej obrane, nadviazal na seba troch hráčov, predložil loptu nekrytému Bajričovi, no ten prestrelil bránu. Hlavný arbiter nadstavil až 10 minút, "belasí" však nedopustili drámu, spečatili postup a sú krok od účasti v LM.

hlasy aktérov:



Vladimír Weiss st., hlavný tréner Slovana: "Ťažký zápas s výborným súperom. Mali sme šťastie, že sme prežili úvod, rátali sme s tlakom. Fantastický Takáč nás niekoľkokrát podržal. Remíza je výborná. Mali sme dve tri čisté šance, ale prišli sme pre postup, ten je a za to sme radi."



Vladimír Weiss ml., kapitán Slovana: "Sme unavení, ale veľmi šťastní. Čakal nás ťažký zápas, čo sa od prvej potvrdilo. Vedeli sme, že sú silní na lopte, stálo nás to veľmi veľa síl. Náš výkon nebol najkrajší, ale splnili sme cieľ a postúpili sme."



Dominik Takáč, brankár Slovana: "Už keď sme išli na rozcvičku, tak sme cítili, aký bude zápas. Je tu fanatický typ ľudí a povzbudzovali už pred zápasom. Počítali sme s tým, aj s počasím. Možno aj práve pre to, že sme boli nachystaní, sme to zvládli. Kľúčové bolo udržať začiatok, hlavne prvý polčas. Mohli sme zápas uzavrieť aj skôr, potom prišla červená karta."



Róbert Mak, krídelník Slovana: "Je to fantastické, neskutočné pocity, to sa nedá opísať slovami. Bol to veľmi náročný zápas, ktorý si možno veľa ľudí pred televízorom nevedelo predstaviť. Vedeli sme, že APOEL bude hrať takto, bolo hrozné teplo. Hrali sme ako jeden tím, bránili sme a boli sme kompaktní."

odvetný zápas 3. predkola LM:



APOEL Nikózia - ŠK Slovan Bratislava 0:0



Rozhodcovia: Stegemann – Dietz, Wünsch (všetci Nem.), ŽK: Cheabake, Petrovič – Tolič, Wimmer, Weiss, Kucka, Zuberu, Kašia, ČK: 81. Petrovič (APOEL) po druhej ŽK



APOEL: Belec - Sušič (90.+3 Cipriano), Dvali, Petrovič, Quintilla - Ndongala (69. Dražič), Kostadinov, Sarfo (69. Meyer), Cheabake (69. Donis) - Marquinhos (76. Corbu), El-Arabi



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Wimmer, Zuberu - Kucka, Bajrič, Tolič (62. Szöke) - Mak (85. Savvidis), Strelec (76. Barseghjan), Weiss (76. Marcelli)