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16. septembra 2026
Negativita, ktorá zachraňuje životy: V lete prišlo darovať krv takmer o 10 % viac ľudí
Toto leto prinieslo odberným centrám povzbudivú správu. Napriek dovolenkám a horúčavám prišlo darovať krv 24 955 ľudí, čo je takmer o desatinu viac ako vlani. K vyššiemu záujmu prispela aj kampaň „Negativita ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Toto leto prinieslo odberným centrám povzbudivú správu. Napriek dovolenkám a horúčavám prišlo darovať krv 24 955 ľudí, čo je takmer o desatinu viac ako vlani. K vyššiemu záujmu prispela aj kampaň „Negativita v krvi“, ktorú Slovak Telekom pripravil už štvrtýkrát v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.
Negativita na sociálnych sieťach dokáže zraňovať. Existuje však aj taká, ktorú slovenské nemocnice potrebujú každý deň - krv s negatívnym Rh faktorom. Práve na tomto kontraste postavila tohtoročná kampaň „Negativita v krvi“, ktorá premenila spoločenskú tému na výzvu s konkrétnym výsledkom.
Kampaň sa začala 29. júla a do konca leta prišlo do odberných centier Národnej transfúznej služby SR celkovo 24 955 darcov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ich bolo takmer o 10 % viac.
NTS SR počas kampane odobrala viac ako 5 100 litrov krvi. Vyše 1 200 litrov z tohto množstva pripadalo na krvné skupiny s negatívnym Rh faktorom, ktoré má len približne 15 % populácie.
„Po štyroch rokoch už vnímame túto kampaň viac ako len letnú výzvu na darovanie krvi. Podarilo sa nám okolo nej vybudovať komunitu ľudí, ktorí chápu, že aj malý osobný krok môže mať obrovský význam pre niekoho iného. Každému jednému darcovi preto patrí náš rešpekt a veľká vďaka,“ hovorí Petra Novotná, riaditeľka marketingovej komunikácie, CX a CI spoločnosti Slovak Telekom.
Hoci je darcovstvo krvi na Slovensku podľa Národnej transfúznej služby SR stabilné, počas roka sa opakovane objavujú obdobia, keď je zabezpečenie dostatočných zásob náročnejšie. Jedným z nich je práve leto. Ľudia odchádzajú na dovolenky, cestujú do zahraničia a mení sa ich bežný režim. Situáciu tento rok komplikovali aj vysoké denné teploty. Horúčavy zaťažujú organizmus a pri darovaní krvi je táto záťaž ešte väčšia.
„Letné mesiace sú najnáročnejšie, čo sa týka manažmentu zásob krvi aj počtu darcov na pracoviskách. Pre toto obdobie je typický pokles darcov z dôvodu dovoleniek, cestovania či vysokých denných teplôt,“ vysvetľuje Mgr. Martina Frigová, riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie, hovorkyňa Národnej transfúznej služby SR. O to cennejší je podľa nej prístup ľudí, ktorí si našli cestu do odberných centier aj počas horúcich dní. Krv pritom nemocnice potrebujú bez ohľadu na ročné obdobie, dovolenky alebo počasie.
Transfúzny prípravok je na Slovensku podľa NTS SR potrebný približne každé dve minúty. Krv sa nedá umelo vyrobiť ani plnohodnotne nahradiť a jeden odber môže pomôcť až trom pacientom.
Najväčší podiel z krvi odobratej počas sledovaného obdobia tvorila krvná skupina A+ s podielom 29,5 %. Nasledovala skupina 0+, na ktorú pripadalo 25,7 %.
Spomedzi negatívnych krvných skupín sa najčastejšie odoberala 0−, ktorá predstavovala 8,7 % odberov. Krvná skupina A− dosiahla podiel 7,9 %. Najvyššiu účasť darcov zaznamenali v Nitrianskom kraji, po ktorom nasledovali Žilinský a Bratislavský kraj.
Zásoby negatívnych krvných skupín sú citlivé aj na menšie výkyvy v návštevnosti odberných centier. Dôvodom je nízky počet ľudí s negatívnym Rh faktorom.
„Len 15 % populácie má krvné skupiny s negatívnym Rh faktorom. Akýkoľvek výkyv v počte darcov na našich pracoviskách sa preto okamžite odrazí práve na zásobách negatívnych krvných skupín,“ približuje Martina Frigová.
Osobitné postavenie má skupina 0 Rh negatív. V urgentných prípadoch možno krv tejto skupiny podať pacientovi bez ohľadu na to, akú krvnú skupinu má. Jej darcovia preto patria medzi mimoriadne dôležitých, no transfúzne centrá potrebujú krv všetkých skupín. „Neznamená to, že darcov s pozitívnymi krvnými skupinami nepotrebujeme alebo si ich nevážime. Krvi nie je nikdy dosť a nikto z nás nevie, kedy ju bude potrebovať,“ zdôrazňuje hovorkyňa NTS SR.
Tohtoročná kampaň sa od predchádzajúcich ročníkov odlišovala výrazným spoločenským presahom. Slovak Telekom a NTS SR spojili potrebu Rh negatívnej krvi s negativitou v internetovom prostredí. Výzvu na sociálnych sieťach podporili aj Katarína „Becca“ Balážová a influencer Expl0ited, ktorí sa sami stretávajú s negatívnymi komentármi. „Rozhodli sme sa spojiť dve oblasti - darcovstvo krvi a spoločenskú zodpovednosť v súvislosti s negativitou. Chceli sme ukázať, že negativita sa dá pretaviť do niečoho pozitívneho,“ približuje Martina Frigová.
Petra Novotná vysvetľuje, že nápad vychádzal zo skutočnosti, že nemocniciam často chýbajú práve negatívne krvné skupiny. Kampaň sa preto prihovorila ľuďom s jednoduchým odkazom: ak už majú negativitu v krvi, môžu ju odovzdať tam, kde skutočne pomôže.
„Negativita v krvi našťastie vôbec neznamená negativitu v srdci. Aj tento rok sa ukázalo, že ľudia sú ochotní prísť a pomôcť, keď ich oslovíme správnym spôsobom. Teší nás, že sa k výzve pridalo množstvo darcov a že sa nám spolu s NTS SR podarilo túto tému opäť dostať do pozornosti,“ dodáva Petra Novotná.
Podľa nej bola odozva na sociálnych sieťach prevažne pozitívna. Za úspech nepovažuje iba okamžitý rast počtu darcov, ale aj to, že sa o darovaní krvi viac hovorí. Nie každý človek totiž môže prísť na odber bezprostredne po tom, ako kampaň uvidí. Niekto potrebuje prekonať obavy, iný musí počkať po ochorení alebo si naplánovať vhodný termín.
Práve oslovenie prvodarcov zostáva jednou z ďalších výziev kampane. Pravidelní darcovia sa na odbery často vracajú prirodzene, no pri ľuďoch bez predchádzajúcej skúsenosti môže rozhodovanie trvať dlhšie.
Slovak Telekom začal spolupracovať s Národnou transfúznou službou SR v roku 2023. Prvý ročník kampane upozorňoval na krvné skupiny, ktorých zásoby práve klesali. Telekom vtedy na sociálnych sieťach namiesto svojho loga zobrazoval označenie aktuálne potrebnej krvnej skupiny.
V ďalšom ročníku počuli zákazníci výzvu na darovanie krvi počas čakania na spojenie s pracovníkmi zákazníckej linky. Minuloročná komunikácia sa zase pohrala so slovom „odber“. Influenceri vyzývali ľudí, aby okrem odberu ich obsahu zvážili aj odber krvi.
„Každý rok sa nám podarilo nájsť iný uhol pohľadu. Téma je ľuďom blízka a vidíme, že kampaň postupne naberá na sile. Veľmi pozitívne na ňu reagujú aj naši zamestnanci,“ hodnotí Petra Novotná. Slovak Telekom zároveň organizuje interné odbery krvi pre zamestnancov vrátane mobilných odberov priamo vo svojich priestoroch.
Spoluprácu pozitívne hodnotí aj Národná transfúzna služba SR. Jej riaditeľ Ing. Ivan Oleár, MBA, označil darovanie krvi za jeden z najosobnejších prejavov altruizmu medzi ľuďmi. „Ľudská krv je životne dôležitá tekutina a nikto z nás nevie, či sa neocitne v situácii, keď bude potrebovať pomoc od neznámeho darcu krvi. Je preto veľmi dôležité šíriť osvetu o potrebe a dôležitosti darcovstva krvi,“ uviedol Ivan Oleár.
S príchodom jesene sa menia dôvody, pre ktoré môže počet darcov klesnúť. Dovolenky a horúčavy vystriedajú respiračné a chrípkové ochorenia. Chorý človek nemôže krv darovať, a preto môže rastúca chorobnosť postupne ovplyvniť aj zásoby transfúznych prípravkov.
Národná transfúzna služba SR preto pripomína, že pravidelná pomoc darcov je potrebná počas celého roka. Krv možno darovať každý pracovný deň od 7.00 do 14.00 h v odberných centrách NTS SR alebo počas mobilných výjazdov.
Mnohých ľudí od prvého darovania krvi odrádzajú obavy z neznámeho. Dôležitá je preto správna príprava, ktorá môže výrazne ovplyvniť priebeh odberu aj následnú regeneráciu. Darovanie krvi si pritom netreba zamieňať s bežným ranným odberom u lekára - do odberného centra sa nalačno neprichádza.
„Je veľmi dôležité, aby darca prišiel oddýchnutý, vyspatý a v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. Minimálne deň alebo dva pred odberom by nemal absolvovať vysokú fyzickú záťaž,“ vysvetľuje Mgr. Martina Frigová z Národnej transfúznej služby SR.
Už deň až dva pred plánovaným odberom je vhodné zvýšiť príjem tekutín a vypiť minimálne 2,5 litra denne. V deň darovania by mal človek ešte pred odberom prijať aspoň pol litra vody, čaju alebo iného nealkoholického nápoja.
Dôležitá je aj strava. Pred odberom sa treba vyhnúť mastným, vyprážaným a ťažkým jedlám, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu odobratej krvi. Nevhodné sú tučné salámy, prosciutto, vajcia či avokádo, hoci za bežných okolností môžu byť súčasťou vyváženého jedálnička.
Vhodnou voľbou sú ľahké sacharidové raňajky, napríklad pečivo, vianočka, sucháre, med, džem, ovocie alebo zelenina. Povolená je aj káva, mala by však byť bez mlieka či smotany.
„Sacharidy sú dôležité, pretože po darovaní krvi môže hladina cukru klesnúť. Ak by darca prišiel hladný, mohla by sa uňho ľahšie objaviť nevoľnosť alebo kolapsový stav,“ upozorňuje Martina Frigová.
Fajčiari by najmenej šesť hodín pred odberom nemali fajčiť. Od konzumácie alkoholu musí uplynúť minimálne 12 hodín.
Po darovaní krvi nie je potrebné zostať celý deň v posteli. Odporúča sa však pokojnejší režim bez športovania, návštevy fitnescentra alebo inej výraznej fyzickej námahy. Ruku, z ktorej bola krv odobratá, by človek nemal zaťažovať nosením ťažkých tašiek či nákupov. Naďalej je dôležité prijímať dostatok tekutín a dopriať telu čas na regeneráciu.
Reakcia organizmu je individuálna. Niektorí ľudia môžu pociťovať únavu, mierne spomalenie alebo krátkodobé točenie hlavy. Opatrnejší by mali byť najmä prvodarcovia, ktorí ešte nevedia, ako ich telo na odber zareaguje. Národná transfúzna služba SR im preto na svojich pracoviskách umožňuje darovať krv spravidla len v ranných hodinách, približne do 10.00 až 10.30 h, keď je organizmus oddýchnutejší.
Darovanie však nemusí sprevádzať iba únava. Mnohí ľudia odchádzajú z odberného centra povzbudení a s príjemným pocitom. Po odbere sa v tele začína obnova krvných buniek a darcovia často opisujú ľahkosť, prílev dobrej nálady či pozitívne nabudenie. Významnú úlohu zohráva aj vedomie, že ich rozhodnutie môže pomôcť pacientom, ktorých nikdy osobne nestretnú.
„Mnohí darcovia odchádzajú z našich pracovísk pozitívne naladení. Uvedomujú si, že urobili dobrý skutok a ich krv môže niekomu pomôcť zachrániť život. Tento pocit je nezaplatiteľný,“ uzatvára Martina Frigová.
Zdroj: SITA.sk - Negativita, ktorá zachraňuje životy: V lete prišlo darovať krv takmer o 10 % viac ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Negativita na sociálnych sieťach dokáže zraňovať. Existuje však aj taká, ktorú slovenské nemocnice potrebujú každý deň - krv s negatívnym Rh faktorom. Práve na tomto kontraste postavila tohtoročná kampaň „Negativita v krvi“, ktorá premenila spoločenskú tému na výzvu s konkrétnym výsledkom.
Kampaň sa začala 29. júla a do konca leta prišlo do odberných centier Národnej transfúznej služby SR celkovo 24 955 darcov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ich bolo takmer o 10 % viac.
NTS SR počas kampane odobrala viac ako 5 100 litrov krvi. Vyše 1 200 litrov z tohto množstva pripadalo na krvné skupiny s negatívnym Rh faktorom, ktoré má len približne 15 % populácie.
„Po štyroch rokoch už vnímame túto kampaň viac ako len letnú výzvu na darovanie krvi. Podarilo sa nám okolo nej vybudovať komunitu ľudí, ktorí chápu, že aj malý osobný krok môže mať obrovský význam pre niekoho iného. Každému jednému darcovi preto patrí náš rešpekt a veľká vďaka,“ hovorí Petra Novotná, riaditeľka marketingovej komunikácie, CX a CI spoločnosti Slovak Telekom.
Leto patrí medzi najnáročnejšie obdobia
Hoci je darcovstvo krvi na Slovensku podľa Národnej transfúznej služby SR stabilné, počas roka sa opakovane objavujú obdobia, keď je zabezpečenie dostatočných zásob náročnejšie. Jedným z nich je práve leto. Ľudia odchádzajú na dovolenky, cestujú do zahraničia a mení sa ich bežný režim. Situáciu tento rok komplikovali aj vysoké denné teploty. Horúčavy zaťažujú organizmus a pri darovaní krvi je táto záťaž ešte väčšia.
„Letné mesiace sú najnáročnejšie, čo sa týka manažmentu zásob krvi aj počtu darcov na pracoviskách. Pre toto obdobie je typický pokles darcov z dôvodu dovoleniek, cestovania či vysokých denných teplôt,“ vysvetľuje Mgr. Martina Frigová, riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie, hovorkyňa Národnej transfúznej služby SR. O to cennejší je podľa nej prístup ľudí, ktorí si našli cestu do odberných centier aj počas horúcich dní. Krv pritom nemocnice potrebujú bez ohľadu na ročné obdobie, dovolenky alebo počasie.
Transfúzny prípravok je na Slovensku podľa NTS SR potrebný približne každé dve minúty. Krv sa nedá umelo vyrobiť ani plnohodnotne nahradiť a jeden odber môže pomôcť až trom pacientom.
Negatívne krvné skupiny sú mimoriadne vzácne
Najväčší podiel z krvi odobratej počas sledovaného obdobia tvorila krvná skupina A+ s podielom 29,5 %. Nasledovala skupina 0+, na ktorú pripadalo 25,7 %.
Spomedzi negatívnych krvných skupín sa najčastejšie odoberala 0−, ktorá predstavovala 8,7 % odberov. Krvná skupina A− dosiahla podiel 7,9 %. Najvyššiu účasť darcov zaznamenali v Nitrianskom kraji, po ktorom nasledovali Žilinský a Bratislavský kraj.
Zásoby negatívnych krvných skupín sú citlivé aj na menšie výkyvy v návštevnosti odberných centier. Dôvodom je nízky počet ľudí s negatívnym Rh faktorom.
„Len 15 % populácie má krvné skupiny s negatívnym Rh faktorom. Akýkoľvek výkyv v počte darcov na našich pracoviskách sa preto okamžite odrazí práve na zásobách negatívnych krvných skupín,“ približuje Martina Frigová.
Osobitné postavenie má skupina 0 Rh negatív. V urgentných prípadoch možno krv tejto skupiny podať pacientovi bez ohľadu na to, akú krvnú skupinu má. Jej darcovia preto patria medzi mimoriadne dôležitých, no transfúzne centrá potrebujú krv všetkých skupín. „Neznamená to, že darcov s pozitívnymi krvnými skupinami nepotrebujeme alebo si ich nevážime. Krvi nie je nikdy dosť a nikto z nás nevie, kedy ju bude potrebovať,“ zdôrazňuje hovorkyňa NTS SR.
Online negativita sa zmenila na pomoc
Tohtoročná kampaň sa od predchádzajúcich ročníkov odlišovala výrazným spoločenským presahom. Slovak Telekom a NTS SR spojili potrebu Rh negatívnej krvi s negativitou v internetovom prostredí. Výzvu na sociálnych sieťach podporili aj Katarína „Becca“ Balážová a influencer Expl0ited, ktorí sa sami stretávajú s negatívnymi komentármi. „Rozhodli sme sa spojiť dve oblasti - darcovstvo krvi a spoločenskú zodpovednosť v súvislosti s negativitou. Chceli sme ukázať, že negativita sa dá pretaviť do niečoho pozitívneho,“ približuje Martina Frigová.
Petra Novotná vysvetľuje, že nápad vychádzal zo skutočnosti, že nemocniciam často chýbajú práve negatívne krvné skupiny. Kampaň sa preto prihovorila ľuďom s jednoduchým odkazom: ak už majú negativitu v krvi, môžu ju odovzdať tam, kde skutočne pomôže.
„Negativita v krvi našťastie vôbec neznamená negativitu v srdci. Aj tento rok sa ukázalo, že ľudia sú ochotní prísť a pomôcť, keď ich oslovíme správnym spôsobom. Teší nás, že sa k výzve pridalo množstvo darcov a že sa nám spolu s NTS SR podarilo túto tému opäť dostať do pozornosti,“ dodáva Petra Novotná.
Podľa nej bola odozva na sociálnych sieťach prevažne pozitívna. Za úspech nepovažuje iba okamžitý rast počtu darcov, ale aj to, že sa o darovaní krvi viac hovorí. Nie každý človek totiž môže prísť na odber bezprostredne po tom, ako kampaň uvidí. Niekto potrebuje prekonať obavy, iný musí počkať po ochorení alebo si naplánovať vhodný termín.
Práve oslovenie prvodarcov zostáva jednou z ďalších výziev kampane. Pravidelní darcovia sa na odbery často vracajú prirodzene, no pri ľuďoch bez predchádzajúcej skúsenosti môže rozhodovanie trvať dlhšie.
Spolupráca sa začala pred štyrmi rokmi
Slovak Telekom začal spolupracovať s Národnou transfúznou službou SR v roku 2023. Prvý ročník kampane upozorňoval na krvné skupiny, ktorých zásoby práve klesali. Telekom vtedy na sociálnych sieťach namiesto svojho loga zobrazoval označenie aktuálne potrebnej krvnej skupiny.
V ďalšom ročníku počuli zákazníci výzvu na darovanie krvi počas čakania na spojenie s pracovníkmi zákazníckej linky. Minuloročná komunikácia sa zase pohrala so slovom „odber“. Influenceri vyzývali ľudí, aby okrem odberu ich obsahu zvážili aj odber krvi.
„Každý rok sa nám podarilo nájsť iný uhol pohľadu. Téma je ľuďom blízka a vidíme, že kampaň postupne naberá na sile. Veľmi pozitívne na ňu reagujú aj naši zamestnanci,“ hodnotí Petra Novotná. Slovak Telekom zároveň organizuje interné odbery krvi pre zamestnancov vrátane mobilných odberov priamo vo svojich priestoroch.
Spoluprácu pozitívne hodnotí aj Národná transfúzna služba SR. Jej riaditeľ Ing. Ivan Oleár, MBA, označil darovanie krvi za jeden z najosobnejších prejavov altruizmu medzi ľuďmi. „Ľudská krv je životne dôležitá tekutina a nikto z nás nevie, či sa neocitne v situácii, keď bude potrebovať pomoc od neznámeho darcu krvi. Je preto veľmi dôležité šíriť osvetu o potrebe a dôležitosti darcovstva krvi,“ uviedol Ivan Oleár.
Potreba krvi sa koncom leta nekončí
S príchodom jesene sa menia dôvody, pre ktoré môže počet darcov klesnúť. Dovolenky a horúčavy vystriedajú respiračné a chrípkové ochorenia. Chorý človek nemôže krv darovať, a preto môže rastúca chorobnosť postupne ovplyvniť aj zásoby transfúznych prípravkov.
Národná transfúzna služba SR preto pripomína, že pravidelná pomoc darcov je potrebná počas celého roka. Krv možno darovať každý pracovný deň od 7.00 do 14.00 h v odberných centrách NTS SR alebo počas mobilných výjazdov.
Prvodarcovia by nemali prísť nalačno
Mnohých ľudí od prvého darovania krvi odrádzajú obavy z neznámeho. Dôležitá je preto správna príprava, ktorá môže výrazne ovplyvniť priebeh odberu aj následnú regeneráciu. Darovanie krvi si pritom netreba zamieňať s bežným ranným odberom u lekára - do odberného centra sa nalačno neprichádza.
„Je veľmi dôležité, aby darca prišiel oddýchnutý, vyspatý a v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. Minimálne deň alebo dva pred odberom by nemal absolvovať vysokú fyzickú záťaž,“ vysvetľuje Mgr. Martina Frigová z Národnej transfúznej služby SR.
Už deň až dva pred plánovaným odberom je vhodné zvýšiť príjem tekutín a vypiť minimálne 2,5 litra denne. V deň darovania by mal človek ešte pred odberom prijať aspoň pol litra vody, čaju alebo iného nealkoholického nápoja.
Dôležitá je aj strava. Pred odberom sa treba vyhnúť mastným, vyprážaným a ťažkým jedlám, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu odobratej krvi. Nevhodné sú tučné salámy, prosciutto, vajcia či avokádo, hoci za bežných okolností môžu byť súčasťou vyváženého jedálnička.
Vhodnou voľbou sú ľahké sacharidové raňajky, napríklad pečivo, vianočka, sucháre, med, džem, ovocie alebo zelenina. Povolená je aj káva, mala by však byť bez mlieka či smotany.
„Sacharidy sú dôležité, pretože po darovaní krvi môže hladina cukru klesnúť. Ak by darca prišiel hladný, mohla by sa uňho ľahšie objaviť nevoľnosť alebo kolapsový stav,“ upozorňuje Martina Frigová.
Fajčiari by najmenej šesť hodín pred odberom nemali fajčiť. Od konzumácie alkoholu musí uplynúť minimálne 12 hodín.
Po odbere treba telu dopriať oddych
Po darovaní krvi nie je potrebné zostať celý deň v posteli. Odporúča sa však pokojnejší režim bez športovania, návštevy fitnescentra alebo inej výraznej fyzickej námahy. Ruku, z ktorej bola krv odobratá, by človek nemal zaťažovať nosením ťažkých tašiek či nákupov. Naďalej je dôležité prijímať dostatok tekutín a dopriať telu čas na regeneráciu.
Reakcia organizmu je individuálna. Niektorí ľudia môžu pociťovať únavu, mierne spomalenie alebo krátkodobé točenie hlavy. Opatrnejší by mali byť najmä prvodarcovia, ktorí ešte nevedia, ako ich telo na odber zareaguje. Národná transfúzna služba SR im preto na svojich pracoviskách umožňuje darovať krv spravidla len v ranných hodinách, približne do 10.00 až 10.30 h, keď je organizmus oddýchnutejší.
Darovanie však nemusí sprevádzať iba únava. Mnohí ľudia odchádzajú z odberného centra povzbudení a s príjemným pocitom. Po odbere sa v tele začína obnova krvných buniek a darcovia často opisujú ľahkosť, prílev dobrej nálady či pozitívne nabudenie. Významnú úlohu zohráva aj vedomie, že ich rozhodnutie môže pomôcť pacientom, ktorých nikdy osobne nestretnú.
„Mnohí darcovia odchádzajú z našich pracovísk pozitívne naladení. Uvedomujú si, že urobili dobrý skutok a ich krv môže niekomu pomôcť zachrániť život. Tento pocit je nezaplatiteľný,“ uzatvára Martina Frigová.
Zdroj: SITA.sk - Negativita, ktorá zachraňuje životy: V lete prišlo darovať krv takmer o 10 % viac ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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