Negatívny výsledok testu nestačí, Taliansko pritvrdzuje v opatreniach pre nezaočkovaných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansko s blížiacimi sa sviatkami sprísňuje obmedzenia pre neočkovaných ľudí. Bez dokladu o absolvovanom očkovaní proti koronavírusu alebo nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19 nebude možné vstupovať do interiérov barov a reštaurácií, navštevovať kiná a divadlá alebo iné verejné podujatia.Negatívny výsledok testu na koronavírus už na vydanie tzv. COVID pasu nebude postačovať. Opatrenie predbežne platí od pondelka do 15. januára.Počty nových prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku v posledných šiestich týždňoch postupne narastali, a to ešte predtým, než sa objavil nový variant omikron. Miera zaočkovanosti je v krajine vyššia než v mnohých susedných štátoch. Zaočkovaných je 85 percent obyvateľov starších ako 12 rokov a 77 percent celkovej populácie.Najväčšia neochota k očkovaniu sa prejavuje medzi tridsiatnikmi, štyridsiatnikmi a päťdesiatnikmi, pričom takmer 3,5-milióna z nich zatiaľ nedostalo ani prvú dávku. Práve tieto vekové skupiny sú v súčasnosti pandémiou najviac zasiahnuté, uviedol Silvio Brusaferro, vedúci talianskeho Národného zdravotného inštitútu.