V boji s pandémiou koronavírusu pomáhajú stovky vojakov, Naď im ďakuje za maximálne úsilie

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - V boji s pandémiou ochorenie COVID-19 momentálne pomáha 561 vojakov. V nemocniciach je nasadených 356 vojakov, 181 pomáha regionálnym úradom verejného zdravotníctva a ďalší profesionálni vojaci asistujú Policajnému zboru. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).„Ďakujem všetkým, ktorí vkladajú maximálne úsilie na to, aby zabezpečili všetky úlohy, ktoré súvisia s covidom. Pomôcť môžeme aj my, iste viete, že väčšina ľudí, ktorí končia na umelej pľúcnej ventilácii, je neočkovaná. Je to nepopierateľný fakt, ktorý nemôžeme ignorovať,“ uzavrel Naď a vyzval ľudí na očkovanie.