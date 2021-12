V strane Sloboda a Solidarita sa na názore k téme povinného očkovania nezhodnú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa v téme povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 vybraných skupín obyvateľstva nezhodne. Agentúre SITA to potvrdil hovorca strany Ondrej Šprlák. Viacerí z členov strany však už verejne vyjadrili svoj vlastný postoj.K téme povinného očkovania sa v pondelok na sociálnej sieti vyjadril poslanec Radovan Sloboda. „Som za to, aby sme v prvom rade uvoľnili lockdown pre očkovaných. Ak by ani toto riešenie nezabralo, som za povinné očkovanie vybraných skupín, napríklad, povinné očkovanie pre všetkých nad 60 rokov alebo pre všetkých zdravotníkov a sociálnych pracovníkov,” napísal Sloboda a dodal, že ide o jeho osobný názor.Minister školstva Branislav Gröhling je za povinné očkovanie zdravotníkov, vojakov, učiteľov či zamestnancov sociálnych služieb, prípadne rizikovej skupiny obyvateľstva nad 60 rokov. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková zase v nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 na Jednotke RTVS uviedla, že jediným východiskom zo súčasnej zlej epidemickej situácie je prísnejší lockdown pre nezaočkovaných a ekonomická pomoc.