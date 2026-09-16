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16. septembra 2026

Požiar zachvátil výrobný areál MSM Group v Snine, všetkých zamestnancov evakuovali – FOTO


Tagy: CSG Czechoslovak Group Hasiči Obrana Oheň

Rozsah spôsobených škôd bude ešte len odhadnutý, rovnako ako príčiny vzniku požiaru, ktoré budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. V stredu 19. septembra o 12:00 bol zistený požiar ...



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812535469_2027261364661258_3220450146847909372_n 676x509 16.9.2026 (SITA.sk) - Rozsah spôsobených škôd bude ešte len odhadnutý, rovnako ako príčiny vzniku požiaru, ktoré budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.


V stredu 19. septembra o 12:00 bol zistený požiar vo výrobnom areáli spoločnosti MSM Group patriaci do skupiny CSG v Snine. Ako spoločnosť informovala, oheň vznikol na streche objektu pri jej oprave, ktorú vykonávala externá dodávateľská firma.

Všetci zamestnanci boli okamžite evakuovaní, nikto nebol zranený," uviedol hovorca skupiny CSG Andrej Čírtek. Požiar sa podľa neho podarilo lokalizovať a aktuálne a na mieste prebieha dohasínanie v spolupráci s Hasičským záchranným zborom.

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Výroba v zasiahnutej prevádzke bola v súvislosti s udalosťou dočasne prerušená. Rozsah spôsobených škôd bude ešte len odhadnutý, rovnako ako príčiny vzniku požiaru, ktoré budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," zdôraznil hovorca. Doplnil, že do ukončenia vyšetrovania sa spoločnosť nebude podrobnejšie vyjadrovať, pričom plne spolupracuje s hasičmi a príslušnými orgánmi.

Vzhľadom na rozsah výrobných kapacít skupiny CSG na Slovensku aj v ďalších krajinách spoločnosť nepredpokladá, že by táto udalosť mala vplyv na plnenie záväzkov voči zákazníkom.


MSM sa zaoberá výrobou obrannej a civilnej techniky so špecializáciou na delostreleckú a tankovú muníciu.




Zdroj: SITA.sk - Požiar zachvátil výrobný areál MSM Group v Snine, všetkých zamestnancov evakuovali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: CSG Czechoslovak Group Hasiči Obrana Oheň
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