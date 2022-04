Výbohovi právnici hovoria o porušení práv ich klienta, Kaliňák zas o ohýbaní trestného poriadku

Obvinenie je nadkvalifikované

V obvinení viacero vecí nesedí

Na Výboha je vydaný zatykač

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Podnikateľovi Miroslavovi Výbohovi nebolo doručené rozhodnutie o vznesení obvinenia a ide tak o zásadné porušenie práva na obhajobu. Uviedol to právny tím obžalovaného v kauze Mýtnik III na pondelkovej tlačovej besede.Ako zdôraznili, orgány činné v trestnom konaní mu posielali obvinenie na adresu vo Zvolene, pričom ich klient má dlhodobo trvalé bydlisko v Monaku.„Sme presvedčení, že v priebehu vyšetrovania prišlo v prípade nášho klienta k opakovanému porušovaniu jeho práv a nerešpektovaniu princípu právneho štátu,“ uviedol advokát Ladislav Smejkal.V odôvodnení o obžalobe napísali orgány činné v trestnom konaní, že uznesenie o vznesení obvinenia sa nepodarilo jeho klientovi doručiť. Prokurátor mal pritom vedieť, že Výboh dlhodobo býva v zahraničí.Podľa advokáta OČTK nadkvalifikovali prípad jeho klienta. Smejkal skonštatoval, že konanie jeho klienta podľa opisu OČTK môže byť kvalifikované iba ako prečin nepriamej korupcie a nie ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku.Advokát Ondrej Urban doplnil, že skutok, tak ako je písaný v uznesení o vznesení obvinenia, vôbec nesedí so skutkom, pre ktorý bola podaná obžaloba.„Preto by sa o tejto veci vôbec nemalo konať,“ pokračoval. Upozornil napríklad na to, že podľa obvinenia sa mal skutok stať v roku 2014 a v obžalobe sa píše rok 2016.Informoval tiež o tom, že minulý týždeň podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR na dvoch kajúcnikov pre podozrenia z manipulácie výpovedí.„V prípade Miroslava Výboha moji kolegovia jasne preukázali, že od začiatku konania dochádzalo k hrubému porušovaniu trestného poriadku,“ uviedol Robert Kaliňák , ktorý je súčasťou právneho tímu podnikateľa.Súdny proces s oligarchom, ktorý mal byť napojený na Smer-SD , má na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici začať 31. mája.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v novembri 2021 na Špecializovaný trestný súd na Výboha obžalobu pre obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku. Podnikateľa vyčlenila polícia v rámci vyšetrovania kauzy označenej ako Mýtnik III na samostatné konanie.Podnikateľ sa podľa medializovaných informácií nachádza v Dubaji a bol na neho vydaný medzinárodný a európsky zatykač.Jeho obhajca Ladislav Smejkal ešte v decembri minulého roku odmietol, že by sa obžalovaný vyhýbal trestnému konaniu. Zároveň pripomenul, že má viac ako desať rokov trvalý pobyt v Monaku a päť rokov prechodný pobyt v Dubaji.