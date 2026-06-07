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07. júna 2026

Polícia obvinila v rámci protidrogovej akcie „Apus“ jednu osobu, navrhujú jej väzbu


Tagy: Anaboliká hovorca Policajného prezídia (PZ) Národná protidrogová jednotka Obvinenie Policajná akcia

Policajti počas prehliadky zaistili viac ako 2 000 tabliet a približne 550 ampuliek rôzneho druhu obsahujúcich látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Vyšetrovateľ



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7.6.2026 (SITA.sk) - Policajti počas prehliadky zaistili viac ako 2 000 tabliet a približne 550 ampuliek rôzneho druhu obsahujúcich látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.


Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v rámci akcie „Apus“ vzniesol v piatok obvinenie jednej osobe pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Vzatie obvinenej osoby do väzby


Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, policajti počas domovej prehliadky, prehliadok iných priestorov a motorového vozidla zaistili viac ako 2 000 tabliet a približne 550 ampuliek rôzneho druhu obsahujúcich látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

„Po vykonaní potrebných procesných úkonov bude vyšetrovateľom spracovaný podnet na vzatie obvinenej osoby do väzby," uviedol Hájek.

Distribúcia viacerým dodávateľom


Polícia ešte vo štvrtok 28. mája oznámila, že pri akcii Apus zadržali osobu podozrivú z toho, že bez príslušného povolenia na viacerých miestach zadovažovala látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Následne ich prechovávala na rôznych miestach a distribuovala viacerým odberateľom, predovšetkým v rámci Bratislavského kraja.

„V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi test odňatia slobody na päť až dvanásť rokov," zdôraznila polícia.

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Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila v rámci protidrogovej akcie „Apus“ jednu osobu, navrhujú jej väzbu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anaboliká hovorca Policajného prezídia (PZ) Národná protidrogová jednotka Obvinenie Policajná akcia
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