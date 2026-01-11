Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. januára 2026

Nehoda dvoch áut uzavrela časť D1 smer Bratislava, polícia odkláňala premávku – FOTO


Dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave odkláňajú dopravu z diaľnice D1 pred križovatkou Blatné v smere do Bratislavy. Dôvodom je ...



sni mka obrazovky 2026 01 11 o 15.01.41 676x462 11.1.2026 (SITA.sk) - Dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave odkláňajú dopravu z diaľnice D1 pred križovatkou Blatné v smere do Bratislavy. Dôvodom je dopravná nehoda v kilometri 28,5, kde sa zo zatiaľ nezistených príčin zrazili dve vozidlá.


„Daný úsek je uzavretý. Odklon premávky je vedený od križovatky Blatné po ceste I/61 smer Senec. Vodičov vyzývame, aby sa tomuto úseku vyhli, prípadne, ak je to možné, využili alternatívne trasy,“ informovala o opatreniach hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.


Zdroj: SITA.sk - Nehoda dvoch áut uzavrela časť D1 smer Bratislava, polícia odkláňala premávku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nehoda Policajný zbor
