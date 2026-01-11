|
Nedeľa 11.1.2026
Meniny má Malvína
|Denník - Správy
11. januára 2026
Od škôl po historické pamiatky, Bratislavský samosprávny kraj odhalil, kam pôjdu peniaze v roku 2026
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil projekty, ktoré plánuje realizovať v roku 2026. Medzi nimi sú modernizácie škôl, opravy ...
11.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil projekty, ktoré plánuje realizovať v roku 2026. Medzi nimi sú modernizácie škôl, opravy ciest a mostov, rozvoj sociálnych služieb, investície do zdravotníctva, ochrana životného prostredia, ale aj podpora kultúry. V rámci kultúry a cestovného ruchu je pripravená na ďalší krok obnova synagógy v Senci.
„Projekt umožňuje začať s úpravami exteriéru spolu s obnovou mikve a historickej pece. Súčasťou exteriéru bude komunitná záhrada ako otvorený kultúrno-vzdelávací priestor pre verejnosť – s detskou zónou, oddychovou zónou, malým občerstvením a externou scénou pre kultúrne podujatia,“ priblížila hovorkyňa BSK Lucia Forman. Pokračovať budú tiež v záchrane synagógy vo Svätom Jure, kde aktuálne prebieha proces získania stavebného povolenia.
„Paralelne pripravujeme súbor „mäkkých“ aktivít, ktoré budú viesť k participatívnemu dialógu s obyvateľmi Svätého Jura o budúcom obsahovom a komunitnom nastavení synagógy ako kultúrno-komunitného centra,“ doplnila Forman.
Ďalšími plánmi je vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie oddelenia pre dospelých v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, čím vytvoria moderný, komunitný a vzdelávací priestor pre čitateľov a verejnosť.
V rámci životného prostredia po komplexnej rekonštrukcii sprístupnia verejnosti na jar kaštieľsky park v Stupave. „Pokračujeme v ďalšej etape revitalizácie parku v Malinove tak, aby sme ho na jeseň otvorili. Podporíme výsadbu zelene a adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Uplatníme nízkoenergetické a udržateľné riešenia v spravovaných areáloch,“ uzavrela Forman.
Participatívny dialóg v Svätom Jure
Modernizácia Malokarpatskej knižnice
