08. augusta 2025

Nelegálny hazard sa na Slovensku často maskuje za legálny, štát tak prichádza o desiatky miliónov eur


gettyimages 907044482 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Nelegálny hazard na Slovensku sa často maskuje ako legálny, pričom štát ročne prichádza o desiatky miliónov eur. Podľa Asociácie stávkových spoločností Slovenska (ASSS) až tretina všetkých stávok slovenských hráčov prebieha mimo regulovaného trhu. Nelegálne platformy generujú obrovské obraty, čo predstavuje hrozbu pre verejné financie aj ochranu spotrebiteľa.

Prestávkované sumy


Podľa prieskumu Inštitútu pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) a Sociologického ústavu SAV viac než štvrť milióna Slovákov nad 18 rokov hralo za posledný rok na nelegálnych stránkach, ďalších 300-tisíc nevie posúdiť, či prevádzkovateľ mal slovenskú licenciu. Priemerný mesačný výdavok na osobu je 85 eur, celková suma prehraná u nelegálnych prevádzkovateľov sa pohybuje v stovkách miliónov eur.

Odhadovaná výška prestávkovaných súm mimo regulovaného prostredia prekračuje 300 miliónov eur ročne, pričom ak započítame aj tých, ktorí nevedia určiť nelegálnosť prevádzkovateľa, suma sa blíži k 600 miliónom eur. Štátny rozpočet tak prichádza o 80 miliónov až 160 miliónov eur ročne, čo má priamy dopad na financovanie športu, zdravotníctva a prevencie závislostí.

Zahraničné stránky


Monitoring ASSS odhalil, že zahraničné online stránky a aplikácie cielene kopírujú dizajn a identitu legálnych prevádzkovateľov, čím zneužívajú dôveru verejnosti. Tieto platformy využívajú kryptomeny, anonymizačné siete a decentralizované servery na elimináciu dohľadu.

Slovensko nesmie byť digitálnym útočiskom pre zahraničných operátorov, ktorí tu neplatia dane ani nechránia spotrebiteľa,“ uviedol výkonný riaditeľ ASSS Peter Papanek. ASSS vyzýva, aby bola téma eliminácie čierneho trhu súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb.


Zdroj: SITA.sk - Nelegálny hazard sa na Slovensku často maskuje za legálny, štát tak prichádza o desiatky miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

