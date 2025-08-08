|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oskar
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. augusta 2025
Nelegálny hazard sa na Slovensku často maskuje za legálny, štát tak prichádza o desiatky miliónov eur
Tagy: Nelegálny hazard stávky
Nelegálny hazard na Slovensku sa často maskuje ako legálny, pričom štát ročne prichádza o desiatky miliónov eur. Podľa Asociácie stávkových spoločností Slovenska (ASSS) až tretina všetkých stávok slovenských ...
Zdieľať
8.8.2025 (SITA.sk) - Nelegálny hazard na Slovensku sa často maskuje ako legálny, pričom štát ročne prichádza o desiatky miliónov eur. Podľa Asociácie stávkových spoločností Slovenska (ASSS) až tretina všetkých stávok slovenských hráčov prebieha mimo regulovaného trhu. Nelegálne platformy generujú obrovské obraty, čo predstavuje hrozbu pre verejné financie aj ochranu spotrebiteľa.
Podľa prieskumu Inštitútu pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) a Sociologického ústavu SAV viac než štvrť milióna Slovákov nad 18 rokov hralo za posledný rok na nelegálnych stránkach, ďalších 300-tisíc nevie posúdiť, či prevádzkovateľ mal slovenskú licenciu. Priemerný mesačný výdavok na osobu je 85 eur, celková suma prehraná u nelegálnych prevádzkovateľov sa pohybuje v stovkách miliónov eur.
Odhadovaná výška prestávkovaných súm mimo regulovaného prostredia prekračuje 300 miliónov eur ročne, pričom ak započítame aj tých, ktorí nevedia určiť nelegálnosť prevádzkovateľa, suma sa blíži k 600 miliónom eur. Štátny rozpočet tak prichádza o 80 miliónov až 160 miliónov eur ročne, čo má priamy dopad na financovanie športu, zdravotníctva a prevencie závislostí.
Monitoring ASSS odhalil, že zahraničné online stránky a aplikácie cielene kopírujú dizajn a identitu legálnych prevádzkovateľov, čím zneužívajú dôveru verejnosti. Tieto platformy využívajú kryptomeny, anonymizačné siete a decentralizované servery na elimináciu dohľadu.
„Slovensko nesmie byť digitálnym útočiskom pre zahraničných operátorov, ktorí tu neplatia dane ani nechránia spotrebiteľa,“ uviedol výkonný riaditeľ ASSS Peter Papanek. ASSS vyzýva, aby bola téma eliminácie čierneho trhu súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb.
Zdroj: SITA.sk - Nelegálny hazard sa na Slovensku často maskuje za legálny, štát tak prichádza o desiatky miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prestávkované sumy
Podľa prieskumu Inštitútu pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) a Sociologického ústavu SAV viac než štvrť milióna Slovákov nad 18 rokov hralo za posledný rok na nelegálnych stránkach, ďalších 300-tisíc nevie posúdiť, či prevádzkovateľ mal slovenskú licenciu. Priemerný mesačný výdavok na osobu je 85 eur, celková suma prehraná u nelegálnych prevádzkovateľov sa pohybuje v stovkách miliónov eur.
Odhadovaná výška prestávkovaných súm mimo regulovaného prostredia prekračuje 300 miliónov eur ročne, pričom ak započítame aj tých, ktorí nevedia určiť nelegálnosť prevádzkovateľa, suma sa blíži k 600 miliónom eur. Štátny rozpočet tak prichádza o 80 miliónov až 160 miliónov eur ročne, čo má priamy dopad na financovanie športu, zdravotníctva a prevencie závislostí.
Zahraničné stránky
Monitoring ASSS odhalil, že zahraničné online stránky a aplikácie cielene kopírujú dizajn a identitu legálnych prevádzkovateľov, čím zneužívajú dôveru verejnosti. Tieto platformy využívajú kryptomeny, anonymizačné siete a decentralizované servery na elimináciu dohľadu.
„Slovensko nesmie byť digitálnym útočiskom pre zahraničných operátorov, ktorí tu neplatia dane ani nechránia spotrebiteľa,“ uviedol výkonný riaditeľ ASSS Peter Papanek. ASSS vyzýva, aby bola téma eliminácie čierneho trhu súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb.
Zdroj: SITA.sk - Nelegálny hazard sa na Slovensku často maskuje za legálny, štát tak prichádza o desiatky miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nelegálny hazard stávky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prezidentský palác otvorí svoje brány, návštevníkov čaká bohatý program aj viaceré zaujímavé výstavy
Prezidentský palác otvorí svoje brány, návštevníkov čaká bohatý program aj viaceré zaujímavé výstavy
<< predchádzajúci článok
Polícia zatkla agresívneho muža, vlastnej matke sa vyhrážal zabitím
Polícia zatkla agresívneho muža, vlastnej matke sa vyhrážal zabitím