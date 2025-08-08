Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Meniny má Oskar
 24hod.sk    Z domova

08. augusta 2025

Prezidentský palác otvorí svoje brány, návštevníkov čaká bohatý program aj viaceré zaujímavé výstavy


Kancelária prezidenta informuje o Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci, ktorý sa uskutoční ...



bp_0570 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Kancelária prezidenta informuje o Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. augusta. Tento rok sa po prvý raz uskutoční Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci aj Deň otvorených dverí v Národnej rade SR v rovnakom termíne.

Dve inštitúcie v jeden deň


Verejnosť tak bude mať príležitosť nahliadnuť do sídla hlavy štátu aj parlamentu v jeden deň. Oficiálny začiatok Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci bude o 10:00 a verejnosť ho bude môcť navštíviť až do 17:00.

Návštevníci si budú môcť pozrieť reprezentačné priestory, kde prezident prijíma oficiálne návštevy, kde sa konajú ústavné akty či iné významné podujatia. Súčasťou Dňa otvorených dverí bude aj sprievodný program, v rámci ktorého neho budú statické ukážky vozidiel Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR.

Vlaková patrola, čestná stráž aj vedecké aktivity


Program spestrí taktiež Vlaková patrola, projekt Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorého súčasťou je štvorica hrdinov inšpirovaná reálnymi zamestnancami železníc. Prezentačné stánky a aktivity v areáli paláca bude mať tiež čestná stráž prezidenta, Slovenská pošta, Slovenský olympijský výbor, Bratislavský samosprávny kraj, Medzinárodný vyšehradský fond a projekt Veda v kocke.


Podrobnosti o programe budú postupne uverejňované aj na sociálnych sieťach Prezidentského paláca. Kancelária prezidenta pozýva všetkých, aby prišli osobne zažiť atmosféru Prezidentského paláca. Vstup na podujatie bude voľný a nebude potrebná predchádzajúca registrácia.


Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác otvorí svoje brány, návštevníkov čaká bohatý program aj viaceré zaujímavé výstavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí v NR SR Deň otvorených dverí v prezidentskom paláci
