Piatok 8.8.2025
Archív správ
08. augusta 2025
Prezidentský palác otvorí svoje brány, návštevníkov čaká bohatý program aj viaceré zaujímavé výstavy
Kancelária prezidenta informuje o Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci, ktorý sa uskutoční ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Kancelária prezidenta informuje o Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. augusta. Tento rok sa po prvý raz uskutoční Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci aj Deň otvorených dverí v Národnej rade SR v rovnakom termíne.
Verejnosť tak bude mať príležitosť nahliadnuť do sídla hlavy štátu aj parlamentu v jeden deň. Oficiálny začiatok Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci bude o 10:00 a verejnosť ho bude môcť navštíviť až do 17:00.
Návštevníci si budú môcť pozrieť reprezentačné priestory, kde prezident prijíma oficiálne návštevy, kde sa konajú ústavné akty či iné významné podujatia. Súčasťou Dňa otvorených dverí bude aj sprievodný program, v rámci ktorého neho budú statické ukážky vozidiel Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR.
Program spestrí taktiež Vlaková patrola, projekt Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorého súčasťou je štvorica hrdinov inšpirovaná reálnymi zamestnancami železníc. Prezentačné stánky a aktivity v areáli paláca bude mať tiež čestná stráž prezidenta, Slovenská pošta, Slovenský olympijský výbor, Bratislavský samosprávny kraj, Medzinárodný vyšehradský fond a projekt Veda v kocke.
Podrobnosti o programe budú postupne uverejňované aj na sociálnych sieťach Prezidentského paláca. Kancelária prezidenta pozýva všetkých, aby prišli osobne zažiť atmosféru Prezidentského paláca. Vstup na podujatie bude voľný a nebude potrebná predchádzajúca registrácia.
