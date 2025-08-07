|
Štvrtok 7.8.2025
Meniny má Štefánia
Denník - Správy
07. augusta 2025
Polícia zatkla agresívneho muža, vlastnej matke sa vyhrážal zabitím
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Slovenská Kajňa v okrese Vranov nad Topľou obvinil 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania voči vlastnej matke. Ako informovala ...
7.8.2025 (SITA.sk) - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Slovenská Kajňa v okrese Vranov nad Topľou obvinil 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania voči vlastnej matke. Ako informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, po hádke, pri ktorej syn žiadal od matky peniaze na alkohol a ona mu ich odmietla dať, sa jej začal vyhrážať zabitím.
Zo strachu sa žena zamkla v izbe, no muž začal kuchynským nožom bodať do dverí a neustále požadoval peniaze. Po príchode policajnej hliadky bol agresívny syn zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia, informuje polícia.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zatkla agresívneho muža, vlastnej matke sa vyhrážal zabitím © SITA Všetky práva vyhradené.
