Sobota 9.8.2025
Meniny má Ľubomíra
Denník - Správy
Nelegálny hazard sa na Slovensku maskuje ako legálny, štát ročne prichádza o milióny eur
Tagy: Hazard Nelegálny hazard PR
Až tretina všetkých stávok slovenských hráčov prebieha mimo regulovaného trhu. Nelegálne platformy generujú obrovské ročné obraty, čo predstavuje hrozbu ...
9.8.2025 (SITA.sk) -
Asociácia stávkových spoločností Slovenska (ASSS) zaznamenala v rámci monitoringu čierneho trhu zahraničné online stránky a aplikácie, ktoré cielene kopírujú dizajn a identitu legálnych prevádzkovateľov. Táto taktika zneužíva dôveru verejnosti v známe značky a navodzuje falošný pocit bezpečia.
Napríklad, nelegálne stránky môžu používať domény s preklepmi, ako je to v prípade kopírovania aplikácie licencovanej stávkovej spoločnosti Fortuna. Hoci tieto platformy pôsobia dôveryhodne, na elimináciu dohľadu používajú kryptomeny, anonymizačné siete a decentralizované servery.
"Slovensko nesmie byť digitálnym útočiskom pre zahraničných operátorov, ktorí tu neplatia dane ani nechránia spotrebiteľa," uvádza Peter Papanek, výkonný riaditeľ ASSS. Nelegálny hazard predstavuje závažné, komplexné a systémové riziko.
Závažnosť problému dokumentujú nielen správy zahraničných regulačných orgánov, ale aj domáci výskum. Výsledky prvého reprezentatívneho prieskumu o nelegálnom online hazarde na Slovensku, spracovaného Inštitútom pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) so Sociologickým ústavom SAV, ukazujú, že viac než štvrť milióna Slovákov nad 18 rokov hralo za posledný rok na nelegálnych webových stránkach. Ďalších 300 000 dospelých nevie posúdiť, či prevádzkovateľ, u ktorého hrali, mal slovenskú licenciu.
S priemerným mesačným výdavkom 85 eur na osobu sa celková suma, ktorú hráči prehrali u nelegálnych prevádzkovateľov, pohybuje v stovkách miliónov eur.
"Odhadovaná výška prestávkovaných súm mimo regulovaného prostredia prekračuje 300 miliónov eur ročne, pričom ak započítame aj tých, ktorí nevedia určiť nelegálnosť prevádzkovateľa, suma sa približuje až k 600 miliónom eur," konštatuje asociácia. Z týchto prostriedkov nie sú odvádzané žiadne dane ani príspevky do verejných rozpočtov, čo má priamy dopad na financovanie športu, zdravotníctva a prevencie závislostí. Pri súčasnej výške zdanenia online hazardu tak štátny rozpočet prichádza o 80 až 160 miliónov eur ročne.
V dôsledku výpadku príjmov z nelegálneho hazardu prichádza Slovensko o konkrétne možnosti financovania rozvoja mládežníckych športových akadémií, rekonštrukcií športovej infraštruktúry, preventívnych zdravotníckych programov proti závislostiam či investícií do osvety a kultúry.
Každý rok tak krajina stráca príležitosť zlepšiť kvalitu života svojich občanov v dôležitých oblastiach spoločenského života.
Asociácia stávkových spoločností Slovenska opakovane zdôrazňuje, že čierny trh možno efektívne riešiť len spoločným a dôsledným postupom všetkých zainteresovaných subjektov vrátane štátu, technologických platforiem a bankového sektora.
"Téma eliminácie čierneho trhu by mala byť súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb," uvádza asociácia.
V praxi to znamená koordinovaný prístup k blokovaniu nelegálnych domén, zvýšenie transparentnosti platobných transakcií a silnejšiu angažovanosť bankového sektora pri identifikácii a zastavení nelegálnych platieb.
ASSS je pripravená byť aktívnym partnerom pri zavádzaní konkrétnych opatrení a zároveň pokračovať v edukácii verejnosti. Každoročne organizuje prostredníctvom Inštitútu pre zodpovedné hranie Týždeň zodpovedného hrania, počas ktorého poskytuje hráčom bezplatné poradenstvo, praktické nástroje na sebareguláciu a odporúčania, ako hrať bezpečne a zodpovedne. Cieľom je predchádzať rizikovému správaniu a chrániť hráčov pred následkami nelegálneho hazardu.
- Až tretina všetkých stávok slovenských hráčov prebieha mimo regulovaného trhu.
- Nelegálne platformy generujú obrovské ročné obraty, čo predstavuje hrozbu pre verejné financie a ochranu spotrebiteľa.
- Téma eliminácie čierneho trhu by mala byť súčasťou pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb.
