 24hod.sk    Zo zahraničia

09. augusta 2025

Zelenskyj vylúčil prenechanie akéhokoľvek územia Rusku. Trump s Putinom na stretnutí nič nedosiahnu


Prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že rozhodnutia bez Ukrajiny neprinesú mier. Dôrazne vylúčil prenechanie akéhokoľvek svojho územia Rusku. Zelenskyj povedal, že ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_72324 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - Prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že rozhodnutia bez Ukrajiny neprinesú mier. Dôrazne vylúčil prenechanie akéhokoľvek svojho územia Rusku. Zelenskyj povedal, že Ukrajina je „pripravená na skutočné rozhodnutia, ktoré môžu priniesť mier“. Ale taktiež povedal, že by to mal byť „dôstojný mier“.

Ukrajinci nedajú svoju zem okupantovi,“ povedal na sociálnych sieťach, zatiaľ čo americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa pripravujú na samit budúci týždeň na Aljaške, na ktorom budú diskutovať o mieri na Ukrajine. „Akékoľvek rozhodnutia proti nám, akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny sú tiež rozhodnutiami proti mieru. Nič nedosiahnu,“ dodal.

Odkedy Rusko vo februári 2022 spustilo svoju rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, boli zabité desaťtisíce ľudí a milióny ľudí boli nútené opustiť svoje domovy. Putin odolal viacerým výzvam Spojených štátov, Európy a Kyjeva na prímerie. V tejto fáze Putin tiež vylúčil možnosť viesť rozhovory so Zelenským. Stretnutie je podľa ukrajinského prezidenta nevyhnutné na dosiahnutie pokroku v dohode.

Pri oznamovaní summitu s Putinom v piatok Trump povedal, že „dôjde k určitej výmene území v prospech oboch strán“ Ukrajiny aj Ruska, bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti.

Summit na Aljaške 15. augusta by bol prvým stretnutím úradujúcich prezidentov USA a Ruska od stretnutia Joea Bidena s Putinom v Ženeve v júni 2021.



Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vylúčil prenechanie akéhokoľvek územia Rusku. Trump s Putinom na stretnutí nič nedosiahnu © SITA Všetky práva vyhradené.

