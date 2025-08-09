Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 9.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľubomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. augusta 2025

Stovky hasičov bojujú už druhý deň s rozsiahlym lesným požiarom neďaleko Atén – FOTO


Tagy: Lesné požiare v Grécku

Stovky hasičov už druhý deň bojujú s rozsiahlym lesným požiarom neďaleko Atén. Požiar si zatiaľ vyžiadal jednu obeť. Silný vietor vyvolal obavy z jeho rozšírenia. Grécka národná meteorologická služba EMY ...



Zdieľať
grecko 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - Stovky hasičov už druhý deň bojujú s rozsiahlym lesným požiarom neďaleko Atén. Požiar si zatiaľ vyžiadal jednu obeť. Silný vietor vyvolal obavy z jeho rozšírenia. Grécka národná meteorologická služba EMY uviedla, že na sobotu predpovedá vietor s rýchlosťou až 74 kilometrov za hodinu.


Počasie v piatok narušilo plavbu trajektmi pre desaťtisíce letných dovolenkárov. Zákaz plavby v aténskych prístavoch bol v sobotu zrušený. Hovorca hasičského zboru uviedol, že v Keratei bolo nasadených viac ako 260 hasičov s takmer 80 hasičskými vozidlami a 12 lietadlami.

Desiatky ľudí boli v piatok večer evakuovaných z domov a centra starostlivosti o seniorov, keď sa plamene blížili k neďalekému pobrežnému letovisku Palea Fokea. „Oheň zoslabol, ale stále sú tam aktívne ohniská,“ povedal hovorca agentúre AFP.


Zdroj: SITA.sk - Stovky hasičov bojujú už druhý deň s rozsiahlym lesným požiarom neďaleko Atén – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lesné požiare v Grécku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Z policajnej akcie Búrka mal prospech ten, kto presadil nezmyselné zmeny v justícii, tvrdí Kosová
<< predchádzajúci článok
Nelegálny hazard sa na Slovensku maskuje ako legálny, štát ročne prichádza o milióny eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 