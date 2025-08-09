|
Sobota 9.8.2025
Meniny má Ľubomíra
Archív správ
|Denník - Správy
09. augusta 2025
Stovky hasičov bojujú už druhý deň s rozsiahlym lesným požiarom neďaleko Atén – FOTO
Tagy: Lesné požiare v Grécku
Stovky hasičov už druhý deň bojujú s rozsiahlym lesným požiarom neďaleko Atén. Požiar si zatiaľ vyžiadal jednu obeť. Silný vietor vyvolal obavy z jeho rozšírenia. Grécka národná meteorologická služba EMY ...
9.8.2025 (SITA.sk) - Stovky hasičov už druhý deň bojujú s rozsiahlym lesným požiarom neďaleko Atén. Požiar si zatiaľ vyžiadal jednu obeť. Silný vietor vyvolal obavy z jeho rozšírenia. Grécka národná meteorologická služba EMY uviedla, že na sobotu predpovedá vietor s rýchlosťou až 74 kilometrov za hodinu.
Počasie v piatok narušilo plavbu trajektmi pre desaťtisíce letných dovolenkárov. Zákaz plavby v aténskych prístavoch bol v sobotu zrušený. Hovorca hasičského zboru uviedol, že v Keratei bolo nasadených viac ako 260 hasičov s takmer 80 hasičskými vozidlami a 12 lietadlami.
Desiatky ľudí boli v piatok večer evakuovaných z domov a centra starostlivosti o seniorov, keď sa plamene blížili k neďalekému pobrežnému letovisku Palea Fokea. „Oheň zoslabol, ale stále sú tam aktívne ohniská,“ povedal hovorca agentúre AFP.
Zdroj: SITA.sk - Stovky hasičov bojujú už druhý deň s rozsiahlym lesným požiarom neďaleko Atén – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
