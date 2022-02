Shiffrinová chápe Vlhovú: Múdre rozhodnutie

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová chápe rozhodnutie svojej rivalky Petry Vlhovej neštartovať v ďalších disciplínach na ZOH 2022. Slovenka získala zlatú medailu v slalome a pre mentálne aj fyzické vyčerpanie sa rozhodla, že na svahoch v Jen-čchingu už ďalej nebude súťažiť. Radšej sa sústredí na svoj ďalší cieľ v sezóne - obhajobu veľkého glóbusu.





Vlhová najprv štartovala v obrovskom slalome, ktorý jej nevyšiel podľa predstáv a obsadila v ňom až 14. miesto. Ani slalom neodštartovala ideálne a po 1. kole figurovala s mankom 72 stotín sekundy na 8. mieste. Vynikajúcou druhou jazdou sa však dokázala posunúť až na najvyšší stupienok a pre Slovensko získala historicky prvé olympijské zlato v alpskom lyžovaní. "Bolo to pôsobivé a pre Slovensko niečo historické, takže nie je dôvod, prečo by to jednoducho nemala brať, odletieť domov a pokračovať vo zvyšku sezóny," povedala Shiffrinová

Z pôvodne plánovaných štyroch disciplín na ZOH 2022 tak Vlhová štartovala len vo dvoch. Jej ďalším cieľom po odchode z Pekingu bude obhajoba celkového prvenstva v seriáli SP. Priebežne je druhá, pričom na líderku Shiffrinovú stráca len 17 bodov. "Ona a jej tím sú múdri, pretože ďalší cieľ v sezóne je veľký glóbus a ja som pritom stále tu, stále ´makám´ na mojej olympiáde. Ona si zatiaľ oddýchne a potrénuje. Spravila múdre rozhodnutie po tom, ako si na olympiáde splnila svoj cieľ," pokračovala Shiffrinová.



Dvadsaťšesťročnej Američanke hry v Pekingu vôbec nevychádzajú, vo svojich "medailových" disciplínach obráku a slalome sa nedostala cez prvé kolá a senzačne v oboch vypadla. V super-G skončila deviata. Chuť si chce preto napraviť najmä v alpskej kombinácii, ešte predtým ju čaká zjazd.