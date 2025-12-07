Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ambróz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. decembra 2025

Tomáš uisťuje, že situácia okolo Ferenčáka je vnútornou záležitosťou Hlasu a koalícia by po jeho odchode fungovala ďalej


Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Opozícia

Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) nie je najzásadnejšou témou politickej scény. V relácii



Zdieľať
67b30149e3be3224230500 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) -



Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) nie je najzásadnejšou témou politickej scény. V relácii Na telo TV Markíza to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v súvislosti so situáciou okolo poslanca, ktorého plánuje koalícia odvolávať z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti.

Nahradiť by ho mal Peter Kmec (Hlas-SD), ktorý bol nedávno odvolaný z postu podpredsedu vlády. Ferenčák deklaroval, že ak bude odvolaný, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas. Ide o posledného z „rebelujúcich" poslancov z Hlasu.

„Je členom Hlasu a chce ostať členom Hlasu. Ale jeho kroky o tom nesvedčia," myslí si minister Tomáš o Ferenčákovi. Zdôraznil, že ide o vnútornú záležitosť Hlasu, ktorú si strana vyrieši vnútorne. V relácii tiež Erik Tomáš vyhlásil, že Ferenčákov hlas markantne nemení pomery medzi koalíciou a opozíciou v parlamente. Bez Ferenčáka by koalícia mala v parlamente 78 poslancov, namiesto súčasných 79.







Zdroj: SITA.sk - Tomáš uisťuje, že situácia okolo Ferenčáka je vnútornou záležitosťou Hlasu a koalícia by po jeho odchode fungovala ďalej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Opozícia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Spor o Ferenčáka odhaľuje slabiny koalície, Danko obviňuje Pellegriniho z nesplnených sľubov voličom a kritizuje zlé vzťahy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 