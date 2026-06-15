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 24hod.sk    Šport

15. júna 2026

Nemci pripomenuli Brazílčanom potupu spred 12 rokov. Predstihli ich aj v počte gólov na MS – VIDEO


Tagy: Brazílsky futbal MS vo futbale 2026 Prehra Spomienka trpaslík vysoké víťazstvo

Brazílska trauma sa opäť vrátila. Je však rozdiel vyhrať 7:1 proti Curacau a 7:1 proti Brazílii. Nemci to tak asi nechceli, ale Brazílčanom opäť pripomenuli najväčšiu potupu v ich futbalovej ...



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curacao_fans_ 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Brazílska trauma sa opäť vrátila. Je však rozdiel vyhrať 7:1 proti Curacau a 7:1 proti Brazílii.


Nemci to tak asi nechceli, ale Brazílčanom opäť pripomenuli najväčšiu potupu v ich futbalovej histórii.

Víťazstvom 7:1 nad outsiderom z Curacaa nemeckí futbalisti navlas zopakovali svoje víťazstvo zo semifinále MS 2014, keď Brazílii na ich domácej pôde uštedrili takúto šialenú prehru.

Brazílsky deň na MS...


Brazílske médiá, rozladené slabým výkonom svojich hráčov v úvodnom zápase na MS 2026 proti Maročanom (1:1), si to nemohli nevšimnúť.

"Nemecko darovalo Curacau ´brazílsky deň´ na svetovom šampionáte. Štvornásobní majstri sveta prinútili brazílskych divákov znovu prežiť traumu z nemilosrdných 1:7, čo nám pred dvanástimi rokmi prinieslo slzy do očí," napísal denník O Tempo, ktorý vychádza v Belo Horizonte.



Globo Esporte písal v podobnom duchu: "A je to tu znova. Nemecko zažilo proti Curacau chvíľkový strach za stavu 1:1, ale potom sa rozbehlo a napokon zopakovalo historický výsledok 7:1. Rozdiel je v tom, keď je to 7:1 v zápase proti Brazílii alebo proti trpaslíkovi z ostrova v Karibiku."

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Folha de Sao Paulo si myslí, že víťazstvo Nemecka 7:1 nad Curacaom je pre brazílskych fanúšikov tvrdší úder ako 1:1 v podaní ich miláčikov na úvod MS proti Maroku.

Viacero šokov


"Sme v šoku a to z viacerých dôvodov. Nemci nielen že nám pripomenuli skratových 1:7 našich futbalových predchodcov spred 12 rokov, ale zároveň nás predstihli v počte gólov strelených v sumáre všetkých majstrovstiev sveta. A to Nemci absolvovali menej záverečných turnajov MS ako naše Selacao," napísal denník, ktorý vychádza už 105 rokov.

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Nemci vedú 239:238


Na upresnenie predchádzajúcej informácie: Brazília nechýbala ani raz na záverečnom turnaji MS vo futbale, Nemci tam neboli v rokoch 1930 a 1950. Napriek tomu vďaka siedmim gólom do bránky Curacaa sa dostali v súčte všetkých strelených gólov na MS na číslo 239 a o jeden gól prekonali Brazílčanov.

Táto štatistika však rozhodne nie je konečná a počas MS 2026 sa určite bude meniť s pribúdajúcim počtom zápasov na strane Brazílie aj Nemecka. Informoval o tom Kicker na svojom webe.


Zdroj: SITA.sk - Nemci pripomenuli Brazílčanom potupu spred 12 rokov. Predstihli ich aj v počte gólov na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Brazílsky futbal MS vo futbale 2026 Prehra Spomienka trpaslík vysoké víťazstvo
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