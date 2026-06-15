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 24hod.sk    Šport

15. júna 2026

Real Madrid získal z FC Chelsea krajného obrancu Cucurellu


Tagy: La Liga Premier League

Odchovanec akadémie konkurenčného FC Barcelona sa sťahuje z Londýna do Madridu za približne 55 milónov eur. Španielsky futbalový klub Real Madrid získal za približne 55 miliónov eur z anglického FC ...



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euro_2024_soccer_germany_spain_58521 scaled 1 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Odchovanec akadémie konkurenčného FC Barcelona sa sťahuje z Londýna do Madridu za približne 55 milónov eur.


Španielsky futbalový klub Real Madrid získal za približne 55 miliónov eur z anglického FC Chelsea krajného obrancu Marca Cucurellu. Odchovanec konkurenčného FC Barcelona je aktuálne súčasťou kádra španielskej reprezentácie na MS 2026 v Severnej Amerike.

"Real Madrid a Chelsea FC dosiahli dohodu o prestupe hráča Marca Cucurellu, ktorý sa k nášmu klubu pridá na nasledujúcich šesť sezón, do 30. júna 2032," uviedli zástupcovia Los Blancos.

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Dvadsaťsedemročný ľavý obranca sa presunul do Chelsea FC v roku 2022 z Brightonu, pričom svoju kariéru začínal v akadémii La Masia, ktorá patrí FC Barcelona. Pred odchodom zo Španielska hrával za Getafe.

Prezident Realu Madrid Florentino Pérez začiatkom júna obhájil svoj post napriek dvom sezónam bez významného titulu, počas predchádzajúceho týždňa na post hlavného trénera angažoval Josého Mourinha.

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"Biely balet" plánuje podpísať aj obrancu Ibrahimu Konatého z FC Liverpool, ktorý by prišiel do Madridu po skončení kontraktu na Anfielde. V súvislosti s Realom sa spomínajú aj hráči ako Bernardo Silva z Manchestru City či Denzel Dumfries z Interu Miláno.

FC Chelsea zakončil ostatnú sezónu Premier League na 10. mieste, pričom Cucurella kritizoval rozhodnutie o januárovom vyhodení trénera Enza Marescu. Na Stamford Bridge mal zmluvu platnú ešte na dva roky. S "The Blues" v roku 2025 ovládol majstrovstvá sveta klubov aj Európsku konferenčnú ligu.


Zdroj: SITA.sk - Real Madrid získal z FC Chelsea krajného obrancu Cucurellu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga Premier League
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