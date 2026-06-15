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15. júna 2026
Rasistický rozhodca v priamom prenose? Pred debaklom Curaçaa kontroverzne upútal pozornosť – ANKETA, VIDEO
Podobný incident sa stal počas letných olympijských hier v Paríži 2024 a funkcionárovi sa odobrala akreditácia za to, že gesto urobil počas finále ženského skejtbordingu. Medzinárodná futbalová ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Podobný incident sa stal počas letných olympijských hier v Paríži 2024 a funkcionárovi sa odobrala akreditácia za to, že gesto urobil počas finále ženského skejtbordingu.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) si je vedomá incidentu, do ktorého bol zapojený rozhodca na majstrovstvách sveta vo futbale.
Pred začiatkom zápasu medzi Nemeckom a Curaçaom kamera ukazovala arbitrov na trávniku, no následne po prestrihu plynule prešla k tým v miestnosti pre videorozhodcu VAR.
A práve tam Austrálčan Shaun Evans urobil gesto rukou spojené s bielymi rasistickými skupinami. Ide o symbol "OK" hore nohami, čo môže interpretovať bielu nadvládu.
Hoci sa bežne používa a je populárny aj vďaka emoji, tak ak sa obráti naopak, význam sa diametrálne zmení. FIFA pravdepodobne vyšetrí kontext a zámer gesta.
Podobný incident sa stal počas letných olympijských hier v Paríži 2024 a funkcionárovi sa odobrala akreditácia za to, že gesto urobil počas finále ženského skejtbordingu.
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Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) si je vedomá incidentu, do ktorého bol zapojený rozhodca na majstrovstvách sveta vo futbale.
Pred začiatkom zápasu medzi Nemeckom a Curaçaom kamera ukazovala arbitrov na trávniku, no následne po prestrihu plynule prešla k tým v miestnosti pre videorozhodcu VAR.
A práve tam Austrálčan Shaun Evans urobil gesto rukou spojené s bielymi rasistickými skupinami. Ide o symbol "OK" hore nohami, čo môže interpretovať bielu nadvládu.
Nenávistným symbol?
Hoci sa bežne používa a je populárny aj vďaka emoji, tak ak sa obráti naopak, význam sa diametrálne zmení. FIFA pravdepodobne vyšetrí kontext a zámer gesta.
Podobný incident sa stal počas letných olympijských hier v Paríži 2024 a funkcionárovi sa odobrala akreditácia za to, že gesto urobil počas finále ženského skejtbordingu.
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Malo gesto rozhodcu rasistický význam?
BBC v roku 2019 tvrdila, že gesto ruky "OK" bolo pridané na zoznam nenávistných symbolov. Je však potrebné "dbať na to, aby sa nerobili unáhlené závery o zámere niekoho, kto gesto použil". Môže sa však použiť ako "úprimný prejav nadradenosti bielej rasy".
@FOXSports @FIFAWorldCup I don’t usually post controversial things but this is unacceptable. Watching the start of Germany vs Curaçao, the Australian replay official Shaun Evans gives the OK sign with his right hand. This is a known white supremacist sign. Please share. pic.twitter.com/5Nq5gfyxmj
— James Weyer (@James_Weyer_) June 14, 2026
Nový rekordér
Duel napokon lepšie zvládli favoriti z Nemecka, ktorí debutanta z Curaçaa zdolali vysoko 7:1, hoci sa outsiderovi podarilo v prvom polčase skóre vyrovnať.
Nasledovala šesťgólová smršť. Presadili sa zatiaľ najrýchlejším zásahom na svetovom šampionáte Felix Nmecha, potom Nico Schlotterbeck, Kai Havertz dvakrát, Jamal Musiala, Nathaniel Brown a Deniz Undav.
Brankár Manuel Neuer je vo veku 40 rokov najstarším hráčom, ktorý nastúpil za Nemecko na veľkom turnaji, čím prekonal predchádzajúceho rekordéra Lothara Matthaeusa.
Zdroj: SITA.sk - Rasistický rozhodca v priamom prenose? Pred debaklom Curaçaa kontroverzne upútal pozornosť – ANKETA, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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