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15. júna 2026

Rasistický rozhodca v priamom prenose? Pred debaklom Curaçaa kontroverzne upútal pozornosť – ANKETA, VIDEO


Tagy: gesto MS vo futbale 2026 Rozhodca var Vyšetrovanie

Podobný incident sa stal počas letných olympijských hier v Paríži 2024 a funkcionárovi sa odobrala akreditácia za to, že gesto urobil počas finále ženského skejtbordingu. Medzinárodná futbalová ...



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rozhodca 676x526 15.6.2026 (SITA.sk) - Podobný incident sa stal počas letných olympijských hier v Paríži 2024 a funkcionárovi sa odobrala akreditácia za to, že gesto urobil počas finále ženského skejtbordingu.


Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) si je vedomá incidentu, do ktorého bol zapojený rozhodca na majstrovstvách sveta vo futbale.

Pred začiatkom zápasu medzi Nemeckom a Curaçaom kamera ukazovala arbitrov na trávniku, no následne po prestrihu plynule prešla k tým v miestnosti pre videorozhodcu VAR.

A práve tam Austrálčan Shaun Evans urobil gesto rukou spojené s bielymi rasistickými skupinami. Ide o symbol "OK" hore nohami, čo môže interpretovať bielu nadvládu.

Nenávistným symbol?


Hoci sa bežne používa a je populárny aj vďaka emoji, tak ak sa obráti naopak, význam sa diametrálne zmení. FIFA pravdepodobne vyšetrí kontext a zámer gesta.

Podobný incident sa stal počas letných olympijských hier v Paríži 2024 a funkcionárovi sa odobrala akreditácia za to, že gesto urobil počas finále ženského skejtbordingu.

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Malo gesto rozhodcu rasistický význam?










BBC v roku 2019 tvrdila, že gesto ruky "OK" bolo pridané na zoznam nenávistných symbolov. Je však potrebné "dbať na to, aby sa nerobili unáhlené závery o zámere niekoho, kto gesto použil". Môže sa však použiť ako "úprimný prejav nadradenosti bielej rasy".

Nový rekordér


Duel napokon lepšie zvládli favoriti z Nemecka, ktorí debutanta z Curaçaa zdolali vysoko 7:1, hoci sa outsiderovi podarilo v prvom polčase skóre vyrovnať.

Nasledovala šesťgólová smršť. Presadili sa zatiaľ najrýchlejším zásahom na svetovom šampionáte Felix Nmecha, potom Nico Schlotterbeck, Kai Havertz dvakrát, Jamal Musiala, Nathaniel Brown a Deniz Undav.

Brankár Manuel Neuer je vo veku 40 rokov najstarším hráčom, ktorý nastúpil za Nemecko na veľkom turnaji, čím prekonal predchádzajúceho rekordéra Lothara Matthaeusa.


Zdroj: SITA.sk - Rasistický rozhodca v priamom prenose? Pred debaklom Curaçaa kontroverzne upútal pozornosť – ANKETA, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: gesto MS vo futbale 2026 Rozhodca var Vyšetrovanie
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