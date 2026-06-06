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06. júna 2026
Tréner Weiss vyzdvihol výkony hráčov kostry reprezentačného tímu, lúčiaci sa Pekarík si užil každú minútu na ihrisku – VIDEO
Žilinský rodák Pekarík bol súčasťou národného tímu SR takmer 20 rokov. Debutoval v ňom v decembri 2006. Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou rozlúčku so sezónou 2025/2026. Po šiestich ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Žilinský rodák Pekarík bol súčasťou národného tímu SR takmer 20 rokov. Debutoval v ňom v decembri 2006.
Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou rozlúčku so sezónou 2025/2026. Po šiestich víťazstvách a troch prehrách v nej dosiahli remízu s výberom Čiernej Hory, v prípravnom súboji v Košiciach s ním hrali nerozhodne 2:2. Úvodný gól duelu strelil už v 4. minúte Róbert Boženík a gólový film stretnutia uzavrel v 74. minúte Ondrej Duda, medzitým sa do listiny strelcov dvakrát zapísal Milutin Osmajič.
"Mrzí ma, že sme nevyhrali, zápas to však bol dobrý. Inkasovali sme po dvoch hrubých individuálnych chybách. Remíza je zaslúžená, u súpera boli kvalitné individuálne výkony. Výborné výkony podali z našich hráčov tí, ktorí tvoria kostru tímu a za danej situácie – keď nám chýbali viacerí kľúčoví – sú nenahraditeľní: Suslov, Vavro, Bero, Duda... Som rád, že Boženík ožil a dal gól, pomôže mu to mentálne," komentoval staronový tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss starší podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
V júni Slováci absolvovali dva domáce prípravné stretnutie, pred vystúpením v Košiciach sa predstavili v Dunajskej Strede a zdolali tam Maltu 2:1. "Keď mám zhodnotiť zápasy, pozitív bolo veľa, na negatívach musíme pracovať. Hráči pracovali na tréningoch dobre, čo sa týka zápasovej kvality, sú rozdiely medzi hráčmi z domácej ligy v porovnaní s tými, čo hrajú v zahraničných, kde je iná dynamika a psychická záťaž," pokračoval 61-ročný kouč.
Stretnutie v Košiciach bolo rozlúčkou krajného obrancu Petra Pekaríka s najcennejším dresom. Zasiahol do svojho 138. reprezentačného zápasu, čím vyrovnal rekordný zápis Marek Hamšíka.
"Zápas mal osobitný náboj v tom, že sa lúčil Peter Pekarík. Zahral si výborných 22 minút, aj mužstvo hralo až do inkasovaného gólu na konci prvého polčasu výborne. Prežíval som to spolu s Pekaríkom. V kabíne mal pekný príhovor, pred zápasom i po ňom. Patrí mu obrovská vďaka za jeho kariéru," dodal Weiss.
Žilinský rodák Pekarík bol súčasťou národného tímu SR takmer 20 rokov. Debutoval v ňom v decembri 2006. Ešte pred duelom od zástupcov SFZ dostal na pamiatku zarámovaný dres s reprezentačnou dvojkou. A hral symbolicky do 22. minúty.
"Jeden z najsilnejších momentov v mojej kariére. Zápas som si naozaj užil. Pred fantastickým publikom, ktoré mi rozlúčku spríjemnilo. Som za to fanúšikom veľmi vďačný. Taktiež chlapcom, ktorí mi na ihrisku pomohli v mojich posledných reprezentačných minútach na ihrisku. Veľmi si to vážim a som za to nesmierne vďačný,“ poznamenal Pekarík podľa SFZ.
"Momenty boli silné a emotívne už pred zápasom. Všetko sa to nabaľovalo. Dostával som stovky správ, všetko sa mi premietalo hlavou, hymna, ktorú spievala manželka... Bola mojou najväčšou oporou v kariére a som jej za to veľmi vďačný. Keď sa začal zápas, všetko zo mňa opadlo, chcel som si užiť každú minútu v slovenskom drese. Bol to krásny večer,“ pokračoval.
Všetko mohol vyšperkovať v 6. minúte, ocitol sa totiž v šanci. "Bola by to krásna čerešnička na torte... Užil som si však každý moment, každú minútu v zápase, som veľmi rád, že som sa takto mohol rozlúčiť,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Weiss vyzdvihol výkony hráčov kostry reprezentačného tímu, lúčiaci sa Pekarík si užil každú minútu na ihrisku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou rozlúčku so sezónou 2025/2026. Po šiestich víťazstvách a troch prehrách v nej dosiahli remízu s výberom Čiernej Hory, v prípravnom súboji v Košiciach s ním hrali nerozhodne 2:2. Úvodný gól duelu strelil už v 4. minúte Róbert Boženík a gólový film stretnutia uzavrel v 74. minúte Ondrej Duda, medzitým sa do listiny strelcov dvakrát zapísal Milutin Osmajič.
"Mrzí ma, že sme nevyhrali, zápas to však bol dobrý. Inkasovali sme po dvoch hrubých individuálnych chybách. Remíza je zaslúžená, u súpera boli kvalitné individuálne výkony. Výborné výkony podali z našich hráčov tí, ktorí tvoria kostru tímu a za danej situácie – keď nám chýbali viacerí kľúčoví – sú nenahraditeľní: Suslov, Vavro, Bero, Duda... Som rád, že Boženík ožil a dal gól, pomôže mu to mentálne," komentoval staronový tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss starší podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
V júni Slováci absolvovali dva domáce prípravné stretnutie, pred vystúpením v Košiciach sa predstavili v Dunajskej Strede a zdolali tam Maltu 2:1. "Keď mám zhodnotiť zápasy, pozitív bolo veľa, na negatívach musíme pracovať. Hráči pracovali na tréningoch dobre, čo sa týka zápasovej kvality, sú rozdiely medzi hráčmi z domácej ligy v porovnaní s tými, čo hrajú v zahraničných, kde je iná dynamika a psychická záťaž," pokračoval 61-ročný kouč.
Rozlúčka so stálicou
Stretnutie v Košiciach bolo rozlúčkou krajného obrancu Petra Pekaríka s najcennejším dresom. Zasiahol do svojho 138. reprezentačného zápasu, čím vyrovnal rekordný zápis Marek Hamšíka.
"Zápas mal osobitný náboj v tom, že sa lúčil Peter Pekarík. Zahral si výborných 22 minút, aj mužstvo hralo až do inkasovaného gólu na konci prvého polčasu výborne. Prežíval som to spolu s Pekaríkom. V kabíne mal pekný príhovor, pred zápasom i po ňom. Patrí mu obrovská vďaka za jeho kariéru," dodal Weiss.
Žilinský rodák Pekarík bol súčasťou národného tímu SR takmer 20 rokov. Debutoval v ňom v decembri 2006. Ešte pred duelom od zástupcov SFZ dostal na pamiatku zarámovaný dres s reprezentačnou dvojkou. A hral symbolicky do 22. minúty.
Emotívne okamihy
"Jeden z najsilnejších momentov v mojej kariére. Zápas som si naozaj užil. Pred fantastickým publikom, ktoré mi rozlúčku spríjemnilo. Som za to fanúšikom veľmi vďačný. Taktiež chlapcom, ktorí mi na ihrisku pomohli v mojich posledných reprezentačných minútach na ihrisku. Veľmi si to vážim a som za to nesmierne vďačný,“ poznamenal Pekarík podľa SFZ.
"Momenty boli silné a emotívne už pred zápasom. Všetko sa to nabaľovalo. Dostával som stovky správ, všetko sa mi premietalo hlavou, hymna, ktorú spievala manželka... Bola mojou najväčšou oporou v kariére a som jej za to veľmi vďačný. Keď sa začal zápas, všetko zo mňa opadlo, chcel som si užiť každú minútu v slovenskom drese. Bol to krásny večer,“ pokračoval.
Všetko mohol vyšperkovať v 6. minúte, ocitol sa totiž v šanci. "Bola by to krásna čerešnička na torte... Užil som si však každý moment, každú minútu v zápase, som veľmi rád, že som sa takto mohol rozlúčiť,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Weiss vyzdvihol výkony hráčov kostry reprezentačného tímu, lúčiaci sa Pekarík si užil každú minútu na ihrisku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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