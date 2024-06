Nie je čas na paniku. Harry Kane poslal anglickým kritikom odkaz

Reakcia na kritiku

Nie je čas na paniku

24.6.2024 (SITA.sk) - Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane vraví, že niekdajšie hviezdy „Albiónu“ by si mali spomenúť na to, aké je hrať za svoju krajinu, predtým, ako budú kritizovať doterajšie slabé výkony anglického tímu na majstrovstvách Európy v Nemecku.Angličania v doterajšom priebehu turnaja získali štyri body za víťazstvo nad Srbmi (1:0) a remízu s Dánmi (1:1), no niektorým bývalým reprezentantom sa to málilo.„Viem, že musia byť úprimní a povedať svoj názor, ale zároveň majú zodpovednosť za to, že sú bývalí anglickí hráči, ku ktorým mnohí súčasní hráči vzhliadajú, že ich ľudia počúvajú a záleží tak na tom, čo hovoria,“ povedal Kane po nedeľňajšom tréningu anglického mužstva.Kane odpovedal predovšetkým na silnú kritiku bývalých anglických reprezentantov Garyho Linekera a Alana Shearera. Lineker, ktorý strelil 48 gólov v 80 zápasoch za Anglicko, okomentoval remízu proti Dánsku neslušnou nadávkou a povedal, že Kane „si musí na ihrisku počínať omnoho lepšie“ napriek tomu, že v dueli proti Dánsku skóroval.Kane, ktorý v minulej sezóne strelil 36 gólov v 32 bundesligových vystúpeniach v drese Bayernu Mníchov , povedal, že nikdy nechce byť „neúctivý k akémukoľvek hráčovi, najmä k hráčovi, ktorý nosil dres a vie, aké to je hrať za Anglicko“.Zdôraznil, že Angličania ako národ dlho nič nevyhrali a „veľa z týchto hráčov bolo toho súčasťou a vedia, aké je to ťažké“. Mužský tím Anglicka nevyhral veľký turnaj od majstrovstiev sveta v roku 1966.„Nie je čas na paniku,“ skonštatoval Kane.