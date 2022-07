Slovan v stredu hostí Ferencváros a odveta bude napínavá. Nenechajte sa vyprovokovať, vyzývajú fanúšikov

Odveta bude napínavá

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalistov úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu večer mimoriadne dôležitý zápas, v odvetnom súboji 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2022/2023 privítajú v domácom prostredí maďarský Ferencváros Budapešť "Belasí" v minulotýždňovom prvom súboji u súpera zvíťazili 2:1 a sú bližšie k postupu, ktorý by im zaistil pohárové účinkovanie počas celej jesene, keďže aj v prípade neúspechu v ďalších kvalifikačných kolách LM či Európskej ligy by sa predstavili v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy. "Ferencváros má výborný tím s výborným trénerom, odveta bude určite napínavá," vyhlásil tréner Vladimír Weiss starší ešte po prvom stretnutí. V ňom Slovan prehrával od 70. minúty gólom nórskeho stredopoliara Kristoffera Zachariassena, no triumf mu v záverečnej desaťminútovke zaistili legionári Guram Kašia a Tigran Barseghjan. "Verím, že pri dobrej koncentrácii a ak budeme všetci zdravotne v poriadku, môžeme postúpiť. Nebude to však ľahké, je to len polčas," myslí si kouč bratislavského družstva.Odveta je na programea ak ju Slovan zvládne, v ďalšej časti LM bude jeho súperom FK Karabach Agdam z Azerbajdžanu alebo švajčiarsky FC Zürich (prvý zápas: 3:2).Ak "belasí" neuspejú, po presune do Európskej ligy 2022/2023 vyzvú v 3. kvalifikačnom kole izraelský tím Maccabi Haifa alebo grécky Olympiacos Pireus.Slovan sa ešte nikdy neprebojoval do skupinovej časti LM, blízko k tomu mal v úvode ročníka 2014/2015, v play-off vtedy nestačil na bieloruský BATE Borisov.Bratislavský súboj sa naživo chystá sledovať cez 20-tisíc priaznivcov, chýbať nebudú ani tí z Maďarska. Polícia vyhodnotila stredajší súboj ako rizikový a chystá viacero opatrení na zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku. Vedenie Slovana pred odvetou vyzvalo svojich priaznivcov, aby sa nenechali vyprovokovať prípadnými verbálnymi útokmi."Vyzývame fanúšikov, aby sa zdržali akýchkoľvek národnostných pokrikov a nesnažili sa na štadión priniesť akékoľvek národnostne ladené transparenty. Zdržte sa hádzania pohárov či predmetov na hraciu plochu. Akékoľvek takéto konanie, vrátane národnostných urážok, môže mať za dôsledok uzavretie štadióna na najbližší európsky zápas!" napísal Slovan na svojom webe.Ferencváros síce prehral v prvom zápase na domácej pôde, no ruský kouč maďarského šampióna Stanislav Čerčesov si myslí, že jeho zverenci môžu postúpiť v Lige majstrov ďalej. "Je to v našich rukách," poznamenal.