Slafkovský na kempe Montrealu zaujal. Je iný ako chlapci, ktorí prichádzajú z juniorských súťaží, tvrdí Lecavalier

Je iný ako chlapci z juniorských súťaží

Lecavalier bol aj najlepším strelcom

Slafkovského úspech na drafte NHL

Slafkovský na tohtoročnom drafte nováčikov do NHL o dve pozície prekonal dovtedajší rekord

Slafkovský na tohtoročnom drafte nováčikov do NHL o dve pozície prekonal dovtedajší rekord Mariána Gáboríka ako najvyššie draftovaného Slováka (3. miesto, 2000, Minnesota Wild). Najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu sa stal šiestou draftovou jednotkou Canadiens, predošlými boli Doug Wickenheiser (1980), Guy Lafleur (1971), Réjean Houle (1969), Michel Plasse (1968) a Garry Monahan (1963). Najúspešnejší tím v histórii kanadsko-americkej profiligy si vybral v prvom kole aj jeho krajana Filipa Mešára z 26. miesta.

13.7.2022 - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaujal na rozvojovom kempe klubu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL nielen domácich fanúšikov, ale aj mnohých odborníkov.Čerstvú draftovú jednotku pozorne sleduje aj bývalý úspešný hráč profiligy Vincent Lecavalier , ktorý pracuje v kanadskej organizácii ako poradca pre hokejové operácie. Najvyššie draftovaného hráča v roku 1998 a víťaza Stanleyho pohára z roku 2004 potešilo, ako sa 18-ročný Košičan prezentuje na tréningoch."Veľmi sa mi páči, prvýkrát som ho stretol ráno v deň draftu. Je to už muž. Podľa jeho pracovnej morálky, šikovných rúk a pohybovania sa na ľade môžete vidieť, že je iný ako chlapci, ktorí prichádzajú z juniorských súťaží. Keď sledujete jeho pohyby na ľade, vidíte v ňom dospelého muža. Je veľmi silný. Páči sa mi jeho pracovná morálka aj všetko, čo doposiaľ urobil," zhodnotil 42-ročný Lecavalier výkony historicky prvej draftovej jednotky zo Slovenska v kempe. Jeho bývalý dlhoročný klubový spoluhráč Martin St. Louis je v súčasnosti hlavný tréner Montrealu.Lecavalier absolvoval väčšinu svojej hráčskej kariéry v tíme Tampa Bay Lightning, ktorému výrazne pomohol k zisku prvého Stanleyho pohára v histórii. Niekoľko sezón bol kapitánom "bleskov", ktorí z neho urobili draftovú jednotku.V NHL odohral 1212 zápasov základnej časti so ziskom 949 bodov (421+528) aj v dresoch Philadelphie Flyers Los Angeles Kings . V ročníku 2006/2007 zaznamenal 52 gólov a tešil sa z Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca súťaže. Štyrikrát sa dostal do Zápasu hviezd a s reprezentáciou Kanady triumfoval na Svetovom pohári.