Nemec má za sebou rekordný debut v NHL s dvomi asistenciami, New Jersey Devils však aj tak prehrali (video)

Dôvera v presilových hrách

Do poslednej chvíle bojoval o miesto

Každým výkonom rastie

Ako prvý Slovák dosiahol dva body

2.12.2023 (SITA.sk) - Šimon Nemec má za sebou vydarený debut v NHL . Jeho New Jersey síce na domácom ľade podľahlo San Jose 3:6, ale 19-ročný slovenský obranca asistoval pri dvoch góloch svojho tímu a s časom 22:38 min bol najviac vyťažený bek v drese Devils.Do štatistík mu pribudli aj tri strely na bránku, jeden bodyček a dva mínusové body. Na jeden a pol minúty dostal dôveru aj v presilových hrách. Nemec upútal svojím výkonom aj prísneho trénera Lindyho Ruffa , ktorý ho po zápase chválil."Na to, že odohral prvý zápas, to bolo veľmi dobré. Držal si pozíciu, zbytočne neodovzdával puky. Ak nám chcel prvým zápasom niečo naznačiť, robil to veľmi dobre,“ uviedol Lindy Ruff na webe NHL.Nemec pred sezónou bojoval do poslednej chvíle o miesto v prvom tíme New Jersey. Napokon však skončil na farme Utica Comets AHL , kde v 13 zápasoch nazbieral 8 bodov a dlhodobo nadpriemernou výkonnosťou si pýtal povolanie do NHL.Napokon mu pomohol dvojzápasový trest pre Brandona Smitha, ktorý nemohol nastúpiť do piatkového zápasu proti San Jose. Na dlhší čas zostal mimo hry aj skúsený obranca Dougie Hamilton , ktorý je čerstvo po operácii prsného svalu."Už po absolvovaní vydareného prípravného kempu som mu povedal, že výkonmi rastie, ale potrebuje čo najviac hrať. Jedného dňa z neho môže byť skvelý hráč do presiloviek aj oslabení,“ povedal o Nemcovi Ruff ešte pred štartom sezóny."Snažil som sa to čo najviac užiť. Nervózny som bol len na začiatku pri nováčikovskom kole. Taký bežný deň, možno zajtra alebo pozajtra to začnem inak pociťovať. Ale je to celé šialené,“ skonštatoval Šimon Nemec na klubovom webe New Jersey Devils."Spoluhráči sa mi snažili pomáhať, najmä Česi, keďže máme takmer rovnaký jazyk. Bol to však pre nás ťažký zápas. Z toľkých striel sme dali len tri góly, tento súboj sme mali vyhrať,“ doplnila draftová dvojka z roku 2022.Rodák z Liptovského Mikuláša sa stal 96. slovenským hokejistom v profilige, v tejto sezóne si už pred ním odkrútil debut útočník Martin Pospíšil , ktorý v ňom dokonca strelil gól. Nemec sa zapísal do rekordných štatistík tým, že ako prvý Slovák pri premiére v NHL dosiahol dva body. Z obrancov Devils v tínedžerskom veku bodovali pri debute v profilige iba klubové legendy Scott Niedermayer a Ken Daneyko."Diablom" to však v piatkovom súboji proti najslabšiemu tímu súťaže body neprinieslo, hoci Devils pred týmto zápasom mali sériu troch víťazstiev. Zradila ich efektivita. Hráčom San Jose stačilo na šesť gólov sedemnásť striel, kým hokejisti New Jersey premenili 47 pokusov len na tri góly."Zlyhali sme v manažovaní puku. Vedeli sme, že budeme hrať s pukom oveľa viac ako súper. Urobili sme veľa práce, ale nerešpektovali sme hru. Je to sklamanie,“ zhodnotil tréner Ruff.