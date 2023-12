NHL: Nemec sa stal 96. Slovákom, ktorý odohral duel v profilige

Slovenský hokejista Šimon Nemec zaznamenal dve asistencie počas svojej premiéry v zámorskej NHL. V noci na sobotu sa predstavil v prvej obrannej dvojici New Jersey v stretnutí so San Jose, v ktorom domáci Devils prehrali 3:6. Stal sa 96. Slovákom, ktorý nastúpil v profilige.



Nemec v zostave nahradil zraneného Dougieho Hamiltona. Devätnásťročný obranca zaznamenal svoj prvý bod už v 14. minúte, keď počas presilovej hry prestrelil bránku Kaapa Kähkönena, no odrazený puk sa dostal k Dawsonovi Mercerovi, ktorý vyrovnal na 1:1. Druhú asistenciu dosiahol v tretej tretine, keď sa presadil Ondřej Palát. V prvom zápase za New Jersey odohral 22:38 minúty a bol najvyťažovanejším obrancom tímu. Pripísal si aj dva mínusové body, tri strely a jeden hit. Vlaňajšia draftová dvojka začala sezónu v klube Utica Comets, ktorého dres oblieka už druhý ročník. Na svoje konto si pripísal v 13 stretnutiach osem bodov (2+6).



"Na ľade som sa cítil dobre a snažil som sa užiť si tento moment. Bolo to bláznivé. Cítil som sa ako počas bežného dňa. Možno sa zajtra alebo počas ďalších dní budem cítiť inak," uviedol Nemec podľa oficiálnej webstránky klubu. Pochválil ho aj tréner Lindy Ruff: "Myslím si, že svoj prvý zápas zvládol veľmi dobre. Na ľade urobil veľa dobrých vecí. Zostal vo svojej pozícii a nestrácal veľa pukov."



Devils prehrali po troch zápasoch. Sharks triumfovali v treťom z uplynulých štyroch duelov, no stále sú najhorším mužstvom súťaže. Mikael Granlund dosiahol v drese hostí 3 body (1+2), Anthony Duclair a Jacob MacoDonal zaznamenali zhodne po dva góly.



Columbus zdolal Ottawu 4:2. Hostia mali v 12. minúte dvojgólový náskok, ale Blue Jackets v ďalšom priebehu strelili štyri presné zásahy. Johnny Gaudreau a Zach Werenski dvakrát asistovali. Výrazný podiel na triumfe domácich mal brankár Elvis Merzlikins, ktorý predviedol 41 zákrokov.

výsledky NHL:



New Jersey Devils - San Jose 3:6,

Columbus - Ottawa 4:2

Slovák v akcii:



Šimon Nemec (New Jersey) 22:38 0 2 2 -2 3 0