Šéf diplomacie USA úspešne zavŕšil rokovania v KĽDR o denuklearizácii

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo (vľavo) a čínsky minister zahraničných vecí Wang I počas tlačovej konferencie 14. júna 2018 v Pekingu.

Soul 7. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo ukončil v sobotu dvojdňovú pracovnú návštevu Pchjongjangu.S vysokopostaveným zástupcom KĽDR Kim Jong-čcholom tam rokoval o postupe pri denuklearizácii KĽDR a o vrátení ostatkov približne 200 amerických vojakov, ktorí boli nezvestní od kórejskej vojny z rokov 1950-53, píše agentúra AP.Rokovania poli podľa ministra, pričom v mnohých oblastiach došlo kZdôraznil však, žepovedal americký minister novinárom pred odletom z KĽDR do Tokia. Na rokovaniach dosiahli taktieždenuklearizácie KĽDR.Pompeo ďalej oznámil, že s Kim Jong-čcholom sa dohodli na vytvorení tzv. pracovných skupín, ktoré si obe strany vytvoria na riešenie konkrétnych problémov.Tím Pentagónu sa podľa šéfa americkej diplomacie so severokórejskými predstaviteľmi stretne približne 12. júla na hranici medzi Severnou a Južnou Kóreou na tému vrátenia ostatkov vojakov. Čoskoro sa tiež uskutočnia rozhovory na pracovnej úrovni o zničení testovacieho zariadenia raketových motorov.Hlavné záväzky vyplývajúce zo singapurského summitu KĽDR-USA sa týkajúKórejského polostrova a náčrtu, ako by mohli vyzerať transformované vzťahy medzi USA a KĽDR.